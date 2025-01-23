23 января 2025, 04:56

Стало известно об ультиматуме, который Седокова предъявила Тимме

РИА «Новости»
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Отец покончившего с собой латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Райтис заявил, что его бывшая жена Анна Седокова однажды предъявила спортсмену ультиматум, заставив его выбирать между ней и его собственной матерью. Его слова привело издание Starhit.ru.

Райтис Тимма рассказал, что, когда пара ссорилась в общественных сетях, ему казалось, что это некий пиар-ход, нацеленный на увеличение подписчиков и соответственно дохода. Но на деле оказалось, что ссоры происходили по-настоящему.

«Был такой один ход конем, когда мама Яниса гостила у него в Америке. Анна тогда сказала ему: „Либо мама, либо я“», - поделился отец баскетболиста.

По его словам, тогда Янису пришлось переехать в гостиницу после этой ссоры с Седоковой, и тогда он начал понимать, что у пары «не совсем все хорошо».

Ранее появилась информация, что выводы судебно-медицинской экспертизы, проведенной в Латвии, отличаются от результатов обследования тела в России. По словам друга баскетболиста, латвийские судмедэксперты допустили версию о криминальной смерти.

Спортсмены Латвия Доходы Россия Анна Седокова
23 января 2025, 05:01
Уголовное дело по факту смерти баскетболиста Тиммы возбуждать не будут
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы отказались возбудить уголовное дело по факту смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом РИА «Новости» рассказала юрист Екатерина Гордон.

«Мы получили отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти Яниса Тиммы», - рассказала она, добавив, что причиной отказа могли стать процессуальные сроки.

Ранее друг Тиммы Марк Пугачев предположил, что причиной смерти баскетболиста могло стать то, что у Яниса были доказательства измен Анны Седоковой. К тому же все его имущество принадлежало жене. Пугачев не исключил, что Тимма мог остаться без денег и попытаться что-то забрать, а в ответ на отказ пригрозить опубликовать компромат.

Сестра Тиммы сообщила, что Седокова предложила оплатить похороны своего бывшего мужа, но денег так и не перевела.

Спортсмены Уголовное дело Баскетбол Отношения Деньги Анна Седокова
22 января 2025, 23:03
Юлии Высоцкой и ее компании предъявили иск за нарушение авторских прав
РИА «Новости»
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На компанию ООО «Едимдома.ру», которая на 90% принадлежит телеведущей Юлии Высоцкой подали в суд из-за нарушения авторских прав с требованием компенсации в размере 100 тысяч рублей. Запись об иске разместили в картотеке дел на сайте Арбитражного суда Москвы.

Из карточки дела следует, что иск на 100 тысяч рублей против компании Высоцкой ООО «Едимдома.ру» подала иск организация «Восьмая заповедь» за то, что на сайте телеведущей использовались чужие материалы без указания авторства. Пока суд оставил исковое заявление без рассмотрения из-за того, что в нем были обнаружены нарушения.

Агент телеведущей и соучредитель компании Евгений Степанов рассказал «Газете.ru» , что иск подали «предприимчивые люди», которые решили «ни за что получать деньги», пользуясь правовой лазейкой в законодательстве России.

«„Предприимчивые люди“, пользуясь дырой в российском законодательстве и тем, что официальные сервисы фотостоков ушли с российского рынка, подают на все медийные порталы иски. Можно ли назвать их мошенниками или нет?» -возмутился Степанов.

Ранее суд обязал Высоцкую выплатить 40 тысяч рублей за незаконное использование фотографий на ее кулинарном сайте. Автор снимков изначально обратился к администрации сайта с требованием выплатить ему компенсацию в размере 125 тысяч рублей или удалить снимки, но ответа не поступило.

Рубль Суд Деньги Москва Юлия Высоцкая
21 января 2025, 23:11
Панин похвастался своей грин-картой и поддержал Трампа
РИА «Новости»
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Скандально известный актер Алексей Панин после инаугурации президента США Дональда Трампа опубликовал фото в красной кепке предвыборной компании президента. Снимок он разместил в Instagram*.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Панин, который в 2023 году из Испании перебрался в Соединенные Штаты, вместе с дочерью сфотографировался в кепках с предвыборным слоганом Трампа «Сделаем Америку снова великой».

«А у нас грин-карты. Мы в домике», - подписал свой поста актер, намекая на жесткую политику Трампа в отношении мигрантов.

Трамп во время инаугурации, которая прошла 20 января, заявил, что собирается ввести общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с тем, что происходит на границе с Мексикой.

Сразу после инаугурации полицейские и силовики начали перекрывать границу США и Мексики. Множество мигрантов, которые хотели попасть в страну легально, остались ни с чем.

Фото США Мигранты Отношения Дональд Трамп Испания Instagram Актеры
21 января 2025, 11:02
У актера из «Солдат» и «Полицейского с Рублевки» начали отниматься ноги на фоне диабета
Соцсети
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Состояние здоровья звезды сериалов «Солдаты» и «Полицейский с Рублевки» Бориса Эстрина резко ухудшилось. У него начали отниматься ноги, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, 55-летний актер обратился за медицинской помощью в одну из столичных клиник. Мужчина рассказал об онемении и сильной усталости в мышцах ног, а также пожаловался на трудности и болевые ощущение при передвижении, постоянные головные боли, головокружения, слабость.

Врачи обследовали его и диагностировали сахарный диабет второго типа с осложнениями, а также - нарушения работы центральной нервной системы. Диабет второго типа может грозить некрозом костей и суставов, а также разрушением глубоких тканей и нервных волокон.

Борис Эстрин - актер театра и кино. Широкую известность он приобрел благодаря роли офицера Хворостюка в сериале «Солдаты», учителя математики Георгия Валынского в «Кремлевских курсантах».

Ранее актера и певца Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге. СМИ сообщили, что артист оказался в больнице из-за ишемической болезни сердца.

Болезни Актеры Диабет

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