Стало известно об отмене мартовских концертов Орбакайте в России

«Весь маршрут снялся <…> Нет у нас возможности сейчас провести эти концерты. Мы их проведем в ближайшем будущем. Может, в течение года, может, через год», - заявил он.

Администрация Владивостока не стала отменять концерт певицы. Как отметили власти города, судьба мероприятия ляжет на плечи самих фанатов, которые спокойно могут не пойти на выступление артистки. В мэрии объяснили, что Орбакайте не включали в список иноагентов, а ее репертуар не нарушает законодательства. Билеты на концерт можно приобрести онлайн.

Мероприятие должно пройти 19 марта. Один из пользователей Сети попросил отменить его, а другой юзер назвал вокалистку «предательницей».