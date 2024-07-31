Стало известно о состоянии здоровья Светличной на фоне неизлечимой болезни

В СМИ появилась информация, что у 84-летней актрисы Светланы Светличной обнаружили новую опухоль в мозге. Невестка артистки рассказала о ее самочувствии Telegram-каналу « Звездач ».

Telegram-канал Mash сообщил, что с 2017 года Светличная наблюдается и лечится в ПНД. По словам журналистов, она практически потеряла память из-за болезни Альцгеймера, а также испытывает проблемы с речью и мышлением. Большую часть времени актриса проводит в постели, иногда не может двигаться без посторонней помощи и даже впадала в ярость и кусала медсестру.

По информации издания, такое поведение может быть связано с опухолью в голове. У Светличной взяли материал на биопсию, однако проводить операцию в ее возрасте слишком опасно.

Невестка актрисы отреагировала на сообщения и поделилась подробностями состояния звезды фильмов «17 мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».

«Если доктора посчитают нужным, то сделают биопсию, это ее никак не тревожит, никаких болевых ощущений у нее нет, жалоб нет», - сказала она.

«А кто ее любит? Животные? Вы все ссылаетесь, что ее любит такое количество безумное людей, но не врите сами себе, просто надоело! Все говорят, как будто бы это национальный кумир. Не кумир. К сожалению моему».

В мае СМИ сообщали о срочной госпитализации Светличной в одну из московских больниц. По их данным, у актрисы возникли проблемы с почками и легкими.