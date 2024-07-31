31 июля 2024, 14:54

Стало известно о состоянии здоровья Светличной на фоне неизлечимой болезни

Global Look Press
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В СМИ появилась информация, что у 84-летней актрисы Светланы Светличной обнаружили новую опухоль в мозге. Невестка артистки рассказала о ее самочувствии Telegram-каналу «Звездач».

В СМИ появилась информация, что у 84-летней актрисы Светланы Светличной обнаружили новую опухоль в мозге. Невестка артистки рассказала о ее самочувствии Telegram-каналу « Звездач ».

Telegram-канал Mash сообщил, что с 2017 года Светличная наблюдается и лечится в ПНД. По словам журналистов, она практически потеряла память из-за болезни Альцгеймера, а также испытывает проблемы с речью и мышлением. Большую часть времени актриса проводит в постели, иногда не может двигаться без посторонней помощи и даже впадала в ярость и кусала медсестру.

По информации издания, такое поведение может быть связано с опухолью в голове. У Светличной взяли материал на биопсию, однако проводить операцию в ее возрасте слишком опасно.

Невестка актрисы отреагировала на сообщения и поделилась подробностями состояния звезды фильмов «17 мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».

«Если доктора посчитают нужным, то сделают биопсию, это ее никак не тревожит, никаких болевых ощущений у нее нет, жалоб нет», - сказала она.

«А кто ее любит? Животные? Вы все ссылаетесь, что ее любит такое количество безумное людей, но не врите сами себе, просто надоело! Все говорят, как будто бы это национальный кумир. Не кумир. К сожалению моему».

В мае СМИ сообщали о срочной госпитализации Светличной в одну из московских больниц. По их данным, у актрисы возникли проблемы с почками и легкими.

Больницы Болезни Фильмы Светлана Светличная
31 июля 2024, 10:31
Актер Роб Шнайдер отказался смотреть Олимпиаду из-за «восхваления сатаны»
Global Look Press
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Американский актер Роб Шнайдер решил отказаться от просмотра Олимпийских игр в Париже из‑за использованных на церемонии открытия образов, насмехающихся над христианством. Его слова привело издание Variety.

«Мне жаль говорить это всем величайшим спортсменам мира, я желаю вам всего самого наилучшего, но я не могу смотреть Олимпиаду, которая не уважает христианство и открыто восхваляет сатану», - написал актер.

Церемония открытия прошла 26 июля. Она вызвала бурную реакцию у зрителей из-за участия в ней представителей ЛГБТ*, которые изображали «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.

Предпринимателя Илона Маска также возмутила пародия на религиозные образы. Он назвал это вопиющим неуважением к христианству.

* Международное движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Спортсмены Париж ЛГБТ Актеры Олимпиада в Париже — 2024
31 июля 2024, 09:32
Федор Конюхов 20 дней дрейфовал на льдине около Северного полюса
РИА «Новости»
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Российский путешественник Федор Конюхов провел почти три недели на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции СП-24 в районе Северного полюса, установив мировой рекорд по продолжительности и расстоянию дрейфа. Его команда сообщила об этом на своем сайте.

Конюхов поднялся на станцию 9 июля в 16:30, когда она находилась в западном полушарии. Он взял курс на юго-восток, пересек нулевой меридиан и оказался в восточном полушарии. Самой южной точки маршрута дрейфующая полярная станция СП-24 достигла 23 июля, после чего стартовал финальный этап путешествия в северо-восточном направлении.

Путешественник провел на льдине 20 дней 22 часа и 45 минут, за которые преодолел 239 километров. Он установил мировой рекорд нахождения на одиночной исследовательской полярной станции в районе Северного полюса по пройденному расстоянию и продолжительности нахождения.

В 2023 году Конюхов анонсировал путешествие в высоких широтах Северного полюса на двухместном мотопараплане. Он планировал пролететь более 600 километров.

Рекорды Книга рекордов Гиннесса Наука
31 июля 2024, 03:35
Стало известно имя самой красивой в мире актрисы
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Самой красивой женщиной в мире, согласно правилу золотого сечения, является звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой. Об этом газете The Sun рассказал британский пластический хирург Джулиан де Сильва.

«Аня Тейлор-Джой стала явным победителем, когда все элементы лица измерили на предмет физического совершенства», - сказал он.

Лицо 28-летней актрисы соотнесли с правилом золотого сечения и выяснили, что пропорции на 94,66% близки к совершенству. Глаза Тейор-Джой получили самый высокий балл - 98,9%. Также высокие баллы у лба (98%) и подбородка (97%).

Второе место заняла Зендея. У нее губы набрали 94,37%. На третьем месте 27-летняя актриса Белла Хадид. Ее подбородок оценили в 99,7%. Замкнули пятерку Марго Робби (93,43%) и 42-летняя Сон Хе Ге (92,67%).

Ранее портал ListChallenges составил список самых обаятельных звезд. Одними из наиболее привлекательных актрис назвали Монику Беллуччи и Анджелину Джоли.

Сериалы Женщины
31 июля 2024, 01:39
Семенович появилась на публике с женатым возлюбленным
РИА «Новости»
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Певица Анна Семенович показала своего возлюбленного Дениса, который официально еще состоит в браке. Пара улетела на отдых в Турцию. Совместную фотографию звезда опубликовала в социальных сетях.

На снимке Семенович стояла рядом с Денисом. Певица выбрала для похода в ресторан шелковый костюм Weekend Max Mara. Свой образ она дополнила кожаной сумкой Bottega Veneta.

Ранее Анна Семенович призналась, что ее избранник женат, но уже начал бракоразводный процесс. После знакомства с певицей Денис рассказал супруге, что у него появилась любимая женщина.

Возлюбленный артистки с 10 лет жил в Германии, но сейчас часто бывает в России. Во время прилетов в Москву, Денис всегда живет у Семенович.

Супруга возлюбленного певицы Анны Семенович заявила, что во время их совместной жизни он поднимал на нее руку. После этого бизнесмен предположил, что сложившаяся ситуация задела самолюбие жены.

Россия Шоу-бизнес Анна Семенович

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