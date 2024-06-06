06 июня 2024, 11:57

Стало известно о состоянии борющегося с раком сына модельера Вячеслава Зайцева

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Директор Дома моды Вячеслава Зайцева Екатерина Пантелеева опровергла сообщения о том, что у сына известного модельера Егора Зайцева серьезные проблемы со здоровьем. В беседе с 360.ru она призвала не верить слухам в Сети.

«Все хорошо. Не слушайте сплетни, которые ходят в интернете», - заявила она.

По информации Telegram-канала Mash , у 64-летнего сына модельера обнаружили жидкость в брюшной полости и нарушения свертываемости крови и проблемы с легкими. За его жизнь борются врачи. Мужчина находится в палате интенсивной терапии одной из московских клиник в тяжёлом состоянии.

Зайцева-младшего госпитализировали 2 июня. Его состояние ухудшилось на фоне тяжелой анемии и рака.

Врачи Рак Москва
06 июня 2024, 10:32
Миллионы рублей решили взыскать с компании Николая Дроздова
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Телецентр «Останкино» подал в суд на компанию АСС-ТВ, совладельцем которой является ведущий Николай Дроздов. С фирмы потребовали взыскать девять миллионов рублей долгов, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, задолженность по договору об оказании услуг накопилась в период с 2017 по 2018 год. Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу телецентра.

В 1990-е годы АСС-ТВ занималась выпуском научно-популярных программ, таких как «В мире животных», «Очевидное - невероятное», «Клуб путешественников». В 2018 году съемки прекратились.

Телекомпания Дроздова запустила процедуру банкротства, ее счета заблокировали. Сам 86-летний ведущий сейчас больше обеспокоен вопросами здоровья. В СМИ регулярно появляется информация о том, что известный зоолог борется с онкологией , однако он эти сообщения опровергает.

Долги Суд Телевидение
06 июня 2024, 05:28
«Это рабство». Поргина обвинила Варшавера в увольнении Франдетти
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актриса Людмила Поргина предположила, что главный режиссер театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Франдетти досрочно уволился, чтобы больше не работать с директором Марком Варшавером. Об этом она рассказала изданию Teleprogramma.pro.

Франдетти занял пост главного режиссера театра два года назад. По контракту ему надо было отработать еще один год, но он решил уволиться. По словам Поргиной, которая и сама недавно покинула театр из-за конфликта с Варшавером, ей очень жаль, что он ушел.

Актриса объяснила, что директор не творческий человек, он способен только деньги считать. За один год Варшавер сделал 62 замены в спектаклях, что привело к падению их уровня. Так, заменили актеров, поставленных на роли еще Марком Захаровым.

Теперь и Франдетти, который ставил музыкальные и пластические спектакли покинул театр, не желая больше работать с Варшавером. По словам Поргиной, последний организовал в учреждении чуть ли не рабство, крепостное право, чтобы все шло так, как он хочет.

«Я думаю, что Варшавер специально как-то подстроил так, что довел его до истощения, и тот ушел», - заявила артистка.

Ранее Франдетти заявил о своем уходе с поста главного режиссера театра, добавив, что доработает этот сезон и уйдет.

Режиссер Театры Актеры
06 июня 2024, 03:03
Сын Анфисы Чеховой уехал из России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сын телеведущей Анфисы Чеховой уехал из России. Лето он проведет в Грузии со своим отцом — актером Гурамом Баблишвили. Об этом звезда рассказала в социальных сетях.

«[Сын] отправился провести все лето к папе в Грузию. В этот раз он полетел один, сопровождаемый сотрудником аэропорта», - написала актриса.

Сыну Анфисы Чеховой 12 лет. Его отец - бывший муж телеведущей, актер Гурам Баблишвили. Пара развелась весной 2017 года, когда ребенку было пять лет. Чехова уверяет, что не мешает общению сына с отцом, так как он несколько раз год приезжает к Баблишвили в Тбилиси, знает грузинский язык и культуру страны.

В марте 2024 года сын Анфисы Чеховой попал в больницу. Ребенок отравился суши в ресторане азиатской кухни. В больнице мальчику поставили капельницу.

Грузия Дети Россия Актеры
06 июня 2024, 01:54
Фигурист Чернышов впервые за пять лет заговорил о болезни Заворотнюк
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Вдовец Анастасии Заворотнюк Петр Чернышов впервые за пять лет прервал молчание и поделился своими чувствами по поводу болезни и смерти супруги. Об этом сообщил портал Woman.ru.

«Для Насти ваша любовь… она придавала ей силы, и я уверен, что она сейчас видит это сверху и радуется, хочет, чтобы все было хорошо», - сказал фигурист.

После этого Чернышов попрощался и покинул кладбище.

Вся семья покойной актрисы пришла навестить захоронение на следующий день. На этот раз вместе с Чернышовым была общая их с Заворотнюк дочь.

До этого юрист Елена Калиничева рассказала, что наследство «прекрасной няни» поделят на приобретенное до брака с фигуристом и после. В последнем случае все поделят пополам - одна часть достанется Чернышову, вторую разделят между матерью и детьми актрисы.

Ранее продюсер Юрий Бардаш заявил, что украинский рэпер Алексей Потапенко, опубликовавший скандальный пост о Заворотнюк, сильно ошибся, полагая, что таким образом вернет себе внимание украинцев.

Спортсмены Фигурное катание Болезни Онкология Умерла Анастасия Заворотнюк

Новости по теме