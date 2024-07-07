07 июля 2024, 22:11

Стало известно о первой беременности актрисы Марго Робби

Викимедиа
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Получившая всемирную известность по роли Барби в одноименном фильме австралийская актриса Марго Робби ждет первого ребенка от своего мужа — продюсера Тома Акерли. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание The People.

Получившая всемирную известность по роли Барби в одноименном фильме австралийская актриса Марго Робби ждет первого ребенка от своего мужа - продюсера Тома Акерли. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание The People.

Ни сами будущие родители, ни их представители на запрос журналистов о подтверждении этой информации не ответили.

Робби и Акерли познакомились на съемках фильма «Французская сюита» о Второй мировой войне в 2013 году. Будущая актриса работала оператором, а будущий муж - помощником режиссера.

Пара поженилась спустя три года в Австралии. Свою помолвку они скрывали от всех до дня торжества.

В январе этого года Марго Робби заявила, что намерена временно приостановить свою творческую карьеру , потому что всем надоело ее видеть после премьеры «Барби». При этом она подчеркнула, что на деле на съемочных площадках ее не было больше года, потому что работа над проектом завершилась еще осенью 2022 года.

Беременность Австралия Фильмы
07 июля 2024, 23:05
Солиста группы «Моральный кодекс» Мазаева выписали из больницы
РИА «Новости»
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Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев выписался из больницы скорой медицинской помощи в Калининграде. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сергея Мазаева выписали из больницы», - отметили в сообщении.

По данным агентства, в кассах театра эстрады «Янтарь» концерт не отменили, а перенесли на другую дату. Зрители могут сдать билеты на свое усмотрение. Деньги вернут, если нет возможности ждать нового концерта.

В четверг, 4 июля, Сергей Мазаев попал в реанимацию перед концертом в Светлогорске. Певцу стало плохо до начала концерта. Его экстренно отправили в больницу с острым приступом панкреатита.

Супруга музыканта Галина рассказала 360.ru, что у Сергея Мазаева был приступ.

До сегодняшнего дня он находился под наблюдением врачей.

Больницы Концерты Врачи Калининград
07 июля 2024, 22:57
«Не показывала свою усталость». Звезда «Моей прекрасной няни» рассказала об Анастасии Заворотнюк
РИА «Новости»
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Актриса Екатерина Дубакина, сыгравшая Машу Шаталину в ситкоме «Моя прекрасная няня», рассказала об Анастасии Заворотнюк. Она назвала коллегу активной, доброй и трудолюбивой. Ее слова привело Общественное телевидение России.

«Всегда старалась быть бодрой, всегда в рабочем состоянии, хотя у нее нагрузка была, конечно, самая интенсивная. Но она никогда не показывала свою усталость. И, мне кажется, была благодарна этой актерской своей удаче, очень и очень старалась и работала», - вспомнила Дубакина.

Ранее актер Борис Смолкин рассказал, что на съемках сериала Анастасия Заворотнюк работала на износ. Она присутствовала в каждом кадре и даже не могла сходить на перерыв. По словам Смолкина, на съемках актриса дважды падала в обморок от усталости.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая. До этого она пять лет боролась с раком.

Сериалы Анастасия Заворотнюк Актеры Телевидение Умерла Анастасия Заворотнюк
07 июля 2024, 22:50
Бледанс отказалась от повторного ЭКО из страха умереть как Фриске и Заворотнюк
РИА «Новости»
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Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась, что отказалась от повторной процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) из-за негативного опыта, пережитого ее коллегами — покойными Жанной Фриске и Анастасией Заворотнюк. Об этом артистка рассказала в YouTube-интервью Алине Кайзер.

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась, что отказалась от повторной процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) из-за негативного опыта, пережитого ее коллегами - покойными Жанной Фриске и Анастасией Заворотнюк. Об этом артистка рассказала в YouTube-интервью Алине Кайзер.

«Зная сейчас истории Насти Заворотнюк и Жанны Фриске, мы понимаем, что для женщины это небезопасно и может грозить какими-то очень неприятными последствиями и заболеваниями», - заявила Бледанс.

По ее словам, сейчас уже все женщины знают, что согласие на «ребенка из пробирки» без медицинских показаний может привести к очень серьезным последствиям для организма и заболеваниям.

Бледанс пыталась стать матерью в третий раз, мечтая о дочери, поэтому прибегнула к ЭКО в 2018 году. Она смогла забеременеть, но потеряла ребенка. На повторную процедуру она не решилась, опасаясь возникновения онкологического заболевания.

Ранее сестра Жанны Фриске рассказала, что ее тяжелобольная сестра хотела второй раз стать матерью , а врач ей ответил, что это возможно, но нужно подлечиться. На тот момент певица проходила инновационное лечение в Нью-Йорке.

Дети Беременность Анастасия Заворотнюк Актеры Жанна Фриске
07 июля 2024, 22:42
Юная невеста Лепса показала результат пластической операции
Соцсети
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Ставшая избранницей певца Григория Лепса 18-летняя Аврора Киба рассказала об итогах пластической операции на носу. В своем Telegram-канале она опубликовала фотографию после ринопластики.

По словам девушки, на восстановление у нее ушло всего 10 дней, вместо обычных двух недель, и теперь она может наслаждаться новым видом своего носа без горбинки, которая ее раздражала.

«Родители согласились на операцию перед моим днем рождения. Я долго уговаривала на мои 18 лет это был мой главный подарок», - написала Киба.

Своих подписчиц она призвала не спешить с подобными операциями и предварительно проходить консультации у специалистов, так как операции на носу проводятся разными способами.

Об отношениях 61-летнего Григория Лепса и 18-летней Авроры Кибы стало известно в середине июня, когда пара появилась вместе на красной дорожке премии МУЗ-ТВ. Сама девушка заявила, что не считает отношения с певцом «мимолетной интрижкой». Она подчеркнула, что все комментарии, которые касаются разницы в возрасте ее никак не задевают.

Ставшая избранницей певца Григория Лепса 18-летняя Аврора Киба рассказала об итогах пластической операции на носу.

В своем Telegram-канале она опубликовала фотографию после ринопластики.

Отношения Музыка Пластические операции

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