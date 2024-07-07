Стало известно о первой беременности актрисы Марго Робби

Получившая всемирную известность по роли Барби в одноименном фильме австралийская актриса Марго Робби ждет первого ребенка от своего мужа - продюсера Тома Акерли. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание The People.

Ни сами будущие родители, ни их представители на запрос журналистов о подтверждении этой информации не ответили.

Робби и Акерли познакомились на съемках фильма «Французская сюита» о Второй мировой войне в 2013 году. Будущая актриса работала оператором, а будущий муж - помощником режиссера.

Пара поженилась спустя три года в Австралии. Свою помолвку они скрывали от всех до дня торжества.

В январе этого года Марго Робби заявила, что намерена временно приостановить свою творческую карьеру , потому что всем надоело ее видеть после премьеры «Барби». При этом она подчеркнула, что на деле на съемочных площадках ее не было больше года, потому что работа над проектом завершилась еще осенью 2022 года.