Стало известно о крупных долгах режиссера скандального сериала «Монастырь»

Режиссер оказался в долгу перед банком, что может обернуться для него сроком до двух лет заключения.

До переезда в США Молочников взял займ в 471 869 рублей. Вероятно, эти средства понадобились на первое время жизни в Соединенных Штатах.

Через год после выдачи кредита «Ренессанс Кредит» обратился в суд с требованием возвращения заемных средств в полном объеме. В связи с тем, что в 2023 году Молочников получил статус резидента США, он, вероятно, не будет присутствовать на судебных заседаниях.

Это дает суду основания признать режиссера виновным в умышленном уклонении от выплаты долга по кредиту. За это ему грозит до двух лет колонии.

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