Стало известно о крупном долге Влада Бумаги перед налоговой

Влад Бумага должен выплатить 974 913 рублей единого налогового платежа.

«Кроме того, блогер не платит штрафы ГИБДД. В частности, он совершил четыре нарушения. За каждый Бумага должен заплатить штраф в размере 500 рублей», - указал собеседник издания.

По его данным, в отношении молодого человека завели дело об административном правонарушении.

Ранее стало известно, что приставы разыскивают покинувшего ранее Россию рэпера Лигалайза (настоящее имя - Андрей Меньшиков), у которого осталась задолженность в размере 612 тысяч рублей перед налоговой службой, а также по кредитам.

Известно, что музыкант, который с 2023 года живет в Литве.