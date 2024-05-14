Стало известно, на ком едва не женился Галкин вместо Пугачевой

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По информации издания, в начале 2000-х в отношения Чернобровиной и Галкина* вмешалась Пугачева.

Журналисты уточнили, что юморист сильно увлекся телеведущей и был готов на многое, чтобы сохранить отношения. Два года Галкин* дарил презенты возлюбленной, цветы и водил по ресторанам. Чернобровина назвала ухаживания юмориста очень интеллигентными и робкими.

Во избежание лишнего внимания публики влюбленные опаздывали на ночные сеансы в кино и занимали места на последнем ряду.

Ранее актер Сослан Фидаров из фильма «9 роте» раскритиковал Галкина*. Он назвал комика маленьким мальчиком у Пугачевой.

* Признан иностранным агентом на территории России.