28 ноября 2023, 01:26

Стало известно, куда пропал Гоша Куценко с Первого канала и как он относится к СВО

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Российский актер Гоша Куценко долгое время не появлялся на публике. Чем сейчас занимается знаменитый артист, выяснило издание News.ru.

Черный список и режиссура По словам Куценко, Первый канал внес его в черный список. Теперь шоумен остался без работы на одной из самых популярных российских платформ. Также мужчину «вырезали из всех передач», когда ему исполнилось 50 лет.

Однако конфликт с каналом стал не единственной причиной, почему Куценко редко снимается в фильмах и шоу. Он еще в 2016 году заявил о желании закончить актерскую деятельность, потому что эта профессия «губит людей». Тогда артист решил плотно заняться режиссурой. При этом от съемок он не отказался. Иногда актер играет в театре и фильмах, но только в тех случаях, когда ему поступают «цепляющие предложения».

Отношение к СВО Также Куценко высказался насчет конфликта на Украине. Он отметил, что политические события негативно влияют на психику артистов.

«Ситуация в мире действует скорее психологически. Артист - человек нервный, с сердцем, пожалуй, оголенным, нежели прагматичным. И то, что происходит вокруг, - огромная психологическая нагрузка», - сказал он.

Жизнь сегодня Сейчас актер активно занимается творчеством. Недавно президент Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Он также принял участие в сериале «Волшебный участок» и сыграл в проектах «Открытый брак», «Быть», «Юра дворник» и других.

Ранее стало известно, как сейчас живет телеведущий, популяризатор нетрадиционной медицины Геннадий Малахов. Мужчина снимает ролики для YouTube.

Первый канал Кино Актеры
28 ноября 2023, 00:45
Россиян возмутило возвращение дочери Пугачевой в страну для «чеса»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Сети появилась декабрьская афиша «Главного Новогоднего концерта» в Москве, где рядом с Олегом Газмановым и Shaman указано имя Кристины Орбакайте — дочери сбежавшей из России Аллы Пугачевой. Об этом сообщил сайт aif.ru.

Многих россиян возмутило возвращение певицы. Они напомнили, что сын Орбакайте Никита Пресняков в 2022 году также покинул РФ. При этом семья певицы живет в США, а сама артистка приезжает в РФ исключительно на «чес», заявили пользователи Сети.

«Но деньги продолжает зарабатывать в нашей стране, удачно расположившись на двух стульях. Очевидно, что в Россию Орбакайте приедет не ради одного выступления, а устроит новогодний корпоративный „чес“», - отметили россияне.

Общественник Роман Худяков ранее сообщил, что Алла Пугачева может переехать в США. В Майями живет семья певицы - дочь с мужем и внук.

В Сети появилась декабрьская афиша «Главного Новогоднего концерта» в Москве, где рядом с Олегом Газмановым и Shaman указано имя Кристины Орбакайте - дочери сбежавшей из России Аллы Пугачевой. Об этом сообщил сайт aif.ru.

США Россия Музыка
28 ноября 2023, 00:16
Shaman прокомментировал слухи о романе с Мизулиной
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, рассказал об отношениях с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Он назвал их прекрасными. Слова артиста привело NEWS.ru.

Музыкант поделился, что недавно передал общественнице цветы. Вместе с тем он отметил, что презентовал букет «не только ей». Shaman прокомментировал слухи о его романе с Мизулиной и рекомендовал авторам сплетен «фантазировать дальше».

«Мы прекрасно общаемся [с Екатериной Мизулиной], это можно видеть по видео, которые совместно публикуем. И все», - подчеркнул артист.

Ранее Shaman объяснил, почему женился на девушках старше себя. Певец поделился, что его не интересуют сверстницы, а цифры в паспорте не имеют значения. Артист заявил, что чувствует себя комфортней со зрелыми женщинами.

Бабушка Дронова до этого назвала причину, по которой не пришла на свадьбу внука. Она призналась, что была против брака.

Музыка Shaman Екатерина Мизулина
27 ноября 2023, 21:49
Актер из «Невского» Евгений Шепелевич умер в возрасте 38 лет
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Актер Евгений Шепелевич скончался на 39-м году жизни. Информацию об этом разместили на сайте «Кино-театр.ру».

Артист умер еще неделю назад, 20 ноября, но стало известно об этом только сегодня. Подробности кончины не раскрыли.

Шепелевич появился на свет в августе 1985 года. Первую роль мужчина сыграл в нулевых, появившись в криминальном шоу «Литейный, 4». Позже артист снялся в сериалах «Высокие ставки», «Невский», «Последняя статья журналиста», «Великолепная пятерка», и «Подсудимый».

Последнее появление звезды было в сериале «Условный мент-2». Он сыграл в эпизоде «Красота в кредит».

На съемочной площадке Шепелевич работал вместе с разными артистами. В их числе Александр Носик, Олег Андреев, Алексей Шевченков, Александр Половцев и многие другие.

Кино Фильмы Актеры
27 ноября 2023, 05:51
Владимир Пресняков раскрыл главный страх своего сына Никиты
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певец Владимир Пресняков рассказал, что его старший сын Никита больше всего боится быть «внуком Аллы Пугачевой». Его наследник не хотел, чтобы его попрекали звездным семейством. Об этом написала газета 7days.

Пресняков признался, что страхи сына иногда доходили до неадекватности. И это при том, что Никита, по его словам, сделал себя сам и ни разу не попросил у родственников денег.

«Я с ним разговаривал много раз на эту тему, просил взять себя в руки, но эта тема для него тяжелая», - добавил артист.

Пресняков-старший отметил, что сын даже ник в социальных сетях сменил, чтобы его не воспринимали как наследника артистки.

Россию Никита покинул прошлой осенью, перебравшись в США. Внук Пугачевой занялся клипмейкерством. Если раньше он выступал вместе со своей группой на сцене, то сейчас занялся съемкой и монтажем клипов для других исполнителей.

Ранее Никита Пресняков напугал поклонников сменой имиджа , когда предстал с новым цветом волос и накрашенными губами. На вопрос фанатов о том, что с ним случилось, он ответил, что просто воспользовался «маской», которая кардинально изменила его образ.

Алла Пугачева

Новости по теме