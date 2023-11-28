Стало известно, куда пропал Гоша Куценко с Первого канала и как он относится к СВО

Черный список и режиссура По словам Куценко, Первый канал внес его в черный список. Теперь шоумен остался без работы на одной из самых популярных российских платформ. Также мужчину «вырезали из всех передач», когда ему исполнилось 50 лет.

Однако конфликт с каналом стал не единственной причиной, почему Куценко редко снимается в фильмах и шоу. Он еще в 2016 году заявил о желании закончить актерскую деятельность, потому что эта профессия «губит людей». Тогда артист решил плотно заняться режиссурой. При этом от съемок он не отказался. Иногда актер играет в театре и фильмах, но только в тех случаях, когда ему поступают «цепляющие предложения».

Отношение к СВО Также Куценко высказался насчет конфликта на Украине. Он отметил, что политические события негативно влияют на психику артистов.

«Ситуация в мире действует скорее психологически. Артист - человек нервный, с сердцем, пожалуй, оголенным, нежели прагматичным. И то, что происходит вокруг, - огромная психологическая нагрузка», - сказал он.

Жизнь сегодня Сейчас актер активно занимается творчеством. Недавно президент Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Он также принял участие в сериале «Волшебный участок» и сыграл в проектах «Открытый брак», «Быть», «Юра дворник» и других.

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