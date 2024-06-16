Стало известно, куда ходила мать Заворотнюк за несколько часов до смерти дочери

Новость о смерти звезды появилась утром 30 мая. Знаменитость всю ночь боролась за жизнь, но болезнь оказалась сильнее. В последние часы рядом с ней был супруг, фигурист Петр Чернышев.

Духовно помочь дочери попыталась и Валентина. Она сходила в церковь за несколько часов до ее смерти. Вероятно, просила помощи у Бога.

Ранее однокурсник Заворотнюк по Школе-студии МХАТ Денис Матросов заявил, что болезнь не разрушила ее нежные отношения с мужем Петром Чернышевым. Он отметил, что рядом со своими близкими артистка «продолжала быть королевой». Фигурист ухаживал за женой и смотрел на нее с любовью.