Стало известно, кто выступал в виде персонажа Аленушки в «Шоу Аватар»

Сергей Лазарев, Ида Галич, Марк Тишман, Ирина Понаровская, Тимур Батрудинов выдвигали разные версии по поводу этого персонажа. Они предполагали, что Аленушка - это певицы Асия, Мария Зайцева, Mary Gu, Anivar. Угадать исполнительницу смог Тишман, который заявил, что это Mona, и оказался прав.

Все члены жюри сошлись во мнении, что певица очень талантлива. Тишман назвал персонаж самым живым аватаром, Понаровская сочла Аленушку чудесной и непредсказуемой. Лазарев признался, что в восторге от вокальных данных исполнительницы, а Батрудинов и вовсе позвал Mona на свидание, и девушка не отказалась.

Появилась информация и о других финалистах шоу - Василисе Прекрасной, Садко, Лисе и Змее Горыныче, сообщил сайт kp.ru. Раскрыты все исполнители, которые скрывались за этими персонажами.

Ранее стало известно, что Огненной Ворожеей оказалась певица Валерия. Некоторые члены жюри расстроились ее уходом из шоу.