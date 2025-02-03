03 февраля 2025, 03:20

Стало известно, кто выбыл во втором выпуске «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»

Unsplash
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На телеканале ТНТ вышел новый выпуск шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». По итогам второй серии выбыла юмористка Надежда Сысоева.

Первое голосование прошло тайно, участники выбрали двух кандидатов - Евгения Давлетшина из «народной» команды и Сысоеву из звездной. Они перешли к играм на выбывание под названием «Восьмая колонна» и «Самаркандская лягушка». Юмористка проиграла.

Давлетшин не захотел возвращаться в свою команду, но отказался уступить место девушке и снова, как в прошлом сезоне, первым выбыть из шоу. В результате Сысоевой пришлось уйти. Ее место занял комик Алексей Щербаков.

В выпуске 2 февраля появились новые участники. Приехала певица Анна Седокова , которая в прошлом конфликтовала с Сысоевой, а также Александр Арзанов и Вячеслав Чепурченко.

Ведущими шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» стали Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Участники поборются за 10 миллионов рублей.

Телевидение Шоу-бизнес
03 февраля 2025, 04:02
Трехметровый крокодил едва не съел участницу Spice Girls
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Во время съемок шоу Celebrity Bear Hunt с Беаром Гриллсом за бывшей участницей группы Spice Girls Мел Би увязалась самка крокодила. Организаторы не вмешались и просто следили за охотой на звезду, сообщил Daily Express.

Стриминговая платформа Netflix устроила съемки нового шоу в джунглях на Коста-Рике. По сценарию знаменитости должны выживать в диких условиях, скрываясь от Гриллса.

В одном из выпусков за Мел Би увязалась трехметровая самка крокодила. Съемочная группа решила не вмешиваться и лишь наблюдала со стороны. Рептилия подкралась к певице, а потом резко развернулась и ушла в другую сторону. Организаторы дали животному имя Молодая Джули.

Участница другого шоу с Гриллсом, Treasure Island , пожаловалась на оставшиеся после съемок рубцы на коже и проблемы с зубами. Элисса Корриган заявила, что испытания подорвали ее здоровье.

Животные Телевидение Шоу-бизнес
03 февраля 2025, 01:13
Появилось фото актера из «Уральских пельменей» среди заключенных
«ВКонтакте»
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Актер, участник телешоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков выступил в товарищеском матче на кубок Уполномоченного по правам человека Свердловской области по хоккею. Вместе с ним вышли на лед воспитанники Кировградской колонии, сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.

Игра прошла 1 февраля на ледовой арене Кировграда. Рожков выступил за екатеринбургскую команду «Фемида», в которой играли также первый зампрокурора Свердловской области Александр Дуркин и консультант аппарата омбудсмена Сергей Санников. Их соперниками стали несовершеннолетние осужденные из Кировградской воспитательной колонии в составе команды «Звезда».

Матч длился три периода по 20 минут каждый. «Звезда» выиграла со счетом 11:8. Спортсмены получили кубок и сладкий подарок.

В прошлом Рожков был капитаном команды КВН «Уральские пельмени», а теперь участвует в одноименном телешоу. Во время пандемии он жаловался на безденежье и рассказывал о подработке заливщиком катка.

Тюрьмы Актеры Телевидение
03 февраля 2025, 00:48
Арестованного Пи Дидди увезли в больницу
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Арестованный по многочисленным обвинениям в насилии рэпер Шон Комбс, известный как Пи Дидди, временно вышел из тюрьмы. Его отвезли в больницу из-за боли в колене, сообщил New York Post.

Музыкального магната поздно вечером 30 января доставили из федерального центра заключения Metropolitan в Бруклинскую больницу. Врачи провели ему МРТ из-за боли в колене.

Какой они поставили диагноз, неизвестно. Пи Дидди уже имел проблемы с ногами после Нью-Йоркского марафона. После обследования заключенный вернулся в изолятор.

Адвокат Марк Агнифило отказался комментировать все, что связано с состоянием здоровья своего подзащитного. Представитель тюрьмы тоже не подтвердил обследование музыканта.

«Плохой Дидди» находится под следствием из-за обвинений в сексуальной эксплуатации. В декабре суд отказался освободить его под залог.

Судебный процесс начнется 5 мая.

Шоу-бизнес Пи Дидди Скандал с Пи Дидди
02 февраля 2025, 23:24
Умер актер сериала «Сармат» Арсен Петросян
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Актер, каскадер и продюсер Арсен Петросян умер 1 февраля в возрасте 45 лет. Об сообщило издание «Апшеронский рабочий».

В публикации отметили, что на момент смерти артист находился в Москве, где работал над новым проектом. Он не успел завершить работу в сериале «Страх», который начали снимать в 2024 году.

Петросян родился 25 сентября 1979 года в Нефтегорске Краснодарского края. В киноиндустрию он попал только 10 лет назад, исполнив свою детскую мечту стать актером.

За это время Арсен Петросян успел сняться в 10 картинах, среди которых «Приговоренный», «Обещание», «Сармат» и «Мститель. Страшный лес». Также он был продюсером.

Для съемок некоторых фильмов Петросян специально приезжал в родной Апшеронск. Его фильмы с удовольствием смотрели земляки, ведь многие из них с подачи Петросяна сыграли разные роли в кино.

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