Стало известно, кто выбыл во втором выпуске «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»

Первое голосование прошло тайно, участники выбрали двух кандидатов - Евгения Давлетшина из «народной» команды и Сысоеву из звездной. Они перешли к играм на выбывание под названием «Восьмая колонна» и «Самаркандская лягушка». Юмористка проиграла.

Давлетшин не захотел возвращаться в свою команду, но отказался уступить место девушке и снова, как в прошлом сезоне, первым выбыть из шоу. В результате Сысоевой пришлось уйти. Ее место занял комик Алексей Щербаков.

В выпуске 2 февраля появились новые участники. Приехала певица Анна Седокова , которая в прошлом конфликтовала с Сысоевой, а также Александр Арзанов и Вячеслав Чепурченко.

Ведущими шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» стали Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Участники поборются за 10 миллионов рублей.