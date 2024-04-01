Стало известно, кто скрывался под маской Перца на шоу «Маска»
Личность участника седьмого выпуска шоу «Маска», скрывающегося под маской крутого Перца, рассекретили 31 марта. Им оказался певец Давид Манукян, известный под сценическим псевдонимом DAVA.
В этом выпуске кандидатами на вылет стали Горилла, Перец и Матрешка. В результате зрительского голосования первая маска получила второй шанс, а Матрешку оставили уже члены жюри.
Что касается Перца, то его личность угадали телеведущая Регина Тодоренко и певец Филипп Киркоров. Тимур Родригез и Валерия считали, что в костюме скрывался Юрий Музыченко.
«Я очень рад, что дошел до седьмого выпуска. Всем хочу сказать огромнейшее спасибо!» - заявил Манукян.
В шоу продолжают участвовать Бабочка, Горилла, Змей, Енот, Кактус, Кот, Щенок, Матрешка и Горыныч. Следующий выпуск выйдет на телеканале в воскресенье, 7 апреля.
Ранее Тодоренко рассказала, что Валерия дала ей прозвище «мозгополоскушка».