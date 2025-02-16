16 февраля 2025, 21:57

Стало известно, кто скрывался под маской Огурчика в шоу «Маска»

Unsplash
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Во втором выпуске шестого сезона «Маска» стало известно, кто из звезд покинул шоу. Под маской Огурчика пряталась актриса Агата Муцениеце.

Новый выпуск прошел 16 февраля. В креслах жюри сидели король российской эстрады Филипп Киркоров, ведущий Тимур Родригез, блогер Регина Тодоренко и певица Валерия. Также к ним присоединился исполнитель Стас Костюшкин.

Члены жюри номинировали на вылет трех персонажей - Огурчика, Коровку и Боксера. Костюшкин, Киркоров и Тодоренко решили, что под маской Огурчика скрывается исполнительница Валя Карнавал. А Валерия и Тимур Родригез выдвинули версию, что там телеведущая Алла Михеева.

Однако под маской Огурчика пряталась актриса Агата Муцениеце. Во время беседы с жюри она отметила, что у нее было много планов на проект. Теперь в шоу осталось 13 участников.

Шестой сезон шоу «Маска» стартовал на телеканале НТВ 9 февраля. Зрителей поразил костюм Богомола своими фасеточными глазами. Самый тяжелый костюм у Капибары. Он весит 25 килограммов.

Регина Тодоренко Стас Костюшкин Агата Муцениеце Певица Валерия
16 февраля 2025, 22:17
Юра Борисов не получил премию БАФТА за роль в «Аноре»
РИА «Новости»
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Российский актер Юра Борисов не получил британскую кинопремию БАФТА. Она досталась американцу Кирану Калкину, сообщила газета The Guardian.

Борисов претендовал на статуэтку в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора», который снял американский режиссер Шон Бэйкер.

Однако кинолента, в которой помимо Борисова, сыграли актеры Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова взяла приз БАФТА за лучший актерский состав.

Ранее американская киноакадемия, присуждающая премию «Оскар», номинировала Борисова за роль второго плана в «Аноре». Всего у фильма шесть номинаций, в том числе как лучшая картина года. До этого российский артист боролся за премию «Золотой глобус».

По мнению певца Димы Билана , Борисов смог добиться ошеломляющего успеха и популярности из-за своей особой энергии.

Фильмы Актеры BAFTA Юра Борисов
16 февраля 2025, 12:32
Сценарист Лэйдлоу сообщил о смерти геймдизайнера Half-Life 2 Виктора Антонова
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Главный дизайнер игр Half-Life 2 и Dishonored, болгарский художник и арт-директор Виктор Антонов умер в возрасте 53 лет. Об этом сообщил его бывший коллега, гейм-сценарист Марк Лэйдлоу на своей странице в Instagram*.

Он подчеркнул, что сообщения о смерти Антонова появились несколько дней назад, но он ждал подтверждения, чтобы придать информацию огласке.

«Сегодня я узнал, что Виктор Антонов, наш замечательный визионер и арт-директор Half-Life 2, умер. У меня нет подробностей. Это очень грустно. Он был блестящим и оригинальным человеком, который делал все вокруг лучше», - указал в публикации Лэйдлоу.

На момент написания материала пост сценариста Лэйдлоу в социальной сети недоступен. Других подтверждений смерти Антонова в открытых источниках найти не удалось.

Антонов прославился как разработчик изображения локаций City-17 в игре Half-Life 2, для создания которого использовал антураж городов Восточной Европы. Также он работал над визуальным дизайном первой игры серии Dishonored, а последние три года - над неанонсированным проектом в собственной студии Eschatology Entertainment.

В ночь на воскресенье, 16 февраля, стало известно о смерти участницы шоу «Ты супер!» , певицы из Узбекистана Ширин Абдуллаевой. Артистке было 19 лет. Предварительной причиной раннего ухода из жизни стал менингит.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram - на территории Российской Федерации запрещена.

Художники Компьютерные игры
16 февраля 2025, 01:02
Умерла звезда шоу «Ты супер!» Ширин Абдуллаева
Freepik
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Певица из Узбекистана Ширин Абдуллаева скончалась от менингита в возрасте 19 лет. Об этом сообщили в пресс-службе государственного учреждения «Узбек концерт».

«Команда государственного учреждения» Узбек концерт «выражает глубокие соболезнования семье и близким в связи со смертью эстрадной певицы, лауреата премии „Зульфия“ Ширин Абдуллаевой», - говорится в некрологе.

Предположительно, девушка скончалась из-за осложнений менингита.

Артистка родилась 14 декабря 2005 года в городе Намангане. Обучалась в Пекинском университете Цинхуа по направлению социальных наук, а в 2024 году перевелась в Узбекистан.

Девушка изучала боевые искусства Шаолиня, свободно говорила на русском, английском и китайском языках.

Свою карьеру она начала в качестве актрисы и модели. В 2009 году она снялась в фильме «Онажоним», а после еще в ряде кинопроектов.

В 2021 году Абдуллаева участвовала в российском телешоу «Ты супер!» на телеканале НТВ, где дошла до полуфинала. Это принесло ей широкую известность.

Спустя два года девушку удостоили государственной премии имени известной узбекской поэтессы Зульфии Исраиловой за заслуги в искусстве.

Смертность Узбекистан Шоу-бизнес Артисты
15 февраля 2025, 23:38
«Я не могу». Гагарина со скандалом покинула шоу «Голос»
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Певица Полина Гагарина во время съемок 13 сезона шоу «Голос» поссорилась с наставником проекта — оперной дивой Хиблой Герзмавой. В итоге исполнительница со скандалом покинула студию.

Поводом для конфликта между звездами стало выступление в новом сезоне, который стартовал 31 января на Первом канале, 17-летней участницы Эмилии Курье. Певицы стали спорить друг с другом из-за яркой исполнительницы.

Несмотря на все усилия Гагариной и Герзмавой, Эмилия выбрала продюсера Антона Беляева. Это решение стало шокирующим для Гагариной, которая не сдержала эмоций.

В какой-то момент певица резко встала из своего кресла и заявила: «Я пошла, ушла, я не могу». После этих слова Гагарина скрылась за кулисами. Такое поведение удивило других наставников.

Певица не первый раз эмоционально реагирует на происходящее в телешоу «Голос». В предыдущем сезоне Полине Гагариной не понравилось поведение одной из участниц и она покинула студию.

Первый канал Скандалы Шоу Голос

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