18 марта 2024, 03:12

Стало известно, кто прятался за маской Арлекина на шоу «Маска»

Unsplash
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В шестом эпизоде пятого сезона шоу «Маска» члены жюри рассекретили Арлекина, который был одним из любимчиков зрителей. Программу показали на телеканале НТВ.

Выпуск показали вечером в воскресенье, 17 марта. Руководство канала решило перенести трансляцию на позднее время из-за проведения президентских выборов в России.

На этот раз номинантами на вылет стали Кот, Щенок и Арлекин. Кота спасли благодаря иммунитету, полученному им в первой программе сезона. Щенка судьи решили оставить практически единогласным решением, а вот Арлекину не повезло.

При опросе судей, кто может скрываться под маской, большинство ответило, что это Мия Бойко. Только Тимур Родригез назвал имя Ларисы Гузеевой, но ошибся. Жюри угадало, кто скрывался под маской Арлекина.

Ранее Филипп Киркоров п ообещал выгнать с проекта «Маска» рэпера Давида Манукяна , известного как Дава. При этом певец не уточил, чем исполнитель вызвал у него недовольство.

Музыка Телевидение Шоу-бизнес
18 марта 2024, 02:51
«Докладываю». Лолита ответила Собчак на приглашение пойти на выборы
РИА «Новости»
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Журналистка Ксения Собчак пригласила певицу Лолиту присоединиться к ней проголосовать на выборах президента России. В ответ исполнительница написала в своем Telegram-канале, что отдала свой голос еще 15 марта.

Журналистка Ксения Собчак пригласила певицу Лолиту присоединиться к ней проголосовать на выборах президента России. В ответ исполнительница написала в своем Telegram-канале , что отдала свой голос еще 15 марта.

«Получила письмо от Ксении с фото после электронного голосования. Докладываю: проголосовала еще 15-го, но скрин сделать не додумалась», - написала она.

Ранее Собчак сообщила в своем Telegram-канале , что проголосовала онлайн на выборах президента РФ. Также она адресовала Лолите сообщение со словами: «Лолита, ты следующая».

Блогер Анастасия Ивлеева также проголосовала на выборах президента России. О личном посещении в избирательный участок телеведущая рассказала в своем Telegram-канале. В своем посте она написала, что вошла «ту самую дверь».

Ксения Собчак Выборы Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 23:26
Стало известно, где захоронят урну с прахом Ширвиндта
РИА «Новости»
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Урну с прахом народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщили на сайте Театра сатиры, президентом которого был артист.

Урну с прахом народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщили на сайте Театра сатиры , президентом которого был артист.

«Решение о дате похорон примут родственники Александра Анатольевича, о чем сообщат позднее», - добавили в пресс-службе культурного учреждения.

Коллеги нородного артиста также пообещали оказать семье необходимую поддержку.

Прощание с актером состоится в театре в понедельник, 18 марта, в 12:00.

Александр Ширвиндт скончался в пятницу, 15 марта , в возрасте 89 лет. Через четыре месяца он должен был отметить юбилей в кругу близких и коллег. Предварительной причиной смерти артиста в СМИ назвали проблемы с сердцем.

Ранее сын актера Михаил опубликовал последнее видео с участием отца. В последнем ролике тот поделился воспоминаниями о фотографе Юрии Росте.

Кино Фильмы Актеры
17 марта 2024, 23:13
«Люди пошли ва-банк». Михалков высказался о воссоединении Крыма с Россией
РИА «Новости»
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Народный артист России, режиссер Никита Михалков в 10-ю годовщину «Крымской весны» назвал воссоединение Крыма с Россией огромным подвигом. В эфире телеканала «Крым 24» он отметил, что жители полуострова пережили «невероятные потрясения».

«То, что люди пошли ва-банк, это был, с одной стороны, отрицательный сгусток энергии к проискам неофашистов и вооруженному государственному перевороту, а с другой - страсть, с которой они хотели воссоединиться с Россией. Это огромный подвиг», - отметил режиссер.

По словам Михалкова, это подвиг не только Крыма и России, но и отдельных конкретных людей, которые не боялись рисковать. Затем артист уточнил, что имеет ввиду в том числе президента Владимира Путина.

Михалков прибыл в Крым несколько дней назад на открытие отреставрированной картинной галереи Айвазовского в Феодосии. Накануне, 16 марта, он принял участие в голосовании на избирательном участке в Симферополе.

Крым Владимир Путин Никита Михалков
17 марта 2024, 04:02
Лолита рассказала, кто придумал псевдоним Shaman
РИА «Новости»
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Певица Лолита Милявская раскрыла тайну псевдонима Shaman. Исполнительница призналась, что певец Ярослав Дронов выбрал себе сценическое имя после ее слов. Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу «Повесточка».

«Это я его Shaman назвала, и он мне недавно это вспоминал. Я ему сказала: „Ты какой-то шаман“. И он мне говорит: „Представляешь, откуда пошло?“» - рассказала Милявская.

Певица добавила, что Дронову удалось избежать «звездной болезни», и слава его совершенно не испортила.

Неделю назад во время концерта в Москве Shaman вывел на сцену незрячего ребенка и спел вместе с ним песню «Улетай». По словам певца, он познакомился с мальчиком осенью прошлого года на одном из выступлений и узнал, что у него есть мечта - спеть вместе со своим кумиром. На весеннем концерте Shaman смог исполнить мечту ребенка.

Дети Концерты Музыка Лолита Милявская Shaman

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