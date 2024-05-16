Стало известно, кто может заменить Джонни Деппа в новых «Пиратах Карибского моря»

Экс-участнице «Фабрики звезд» и бывшей избраннице рэпера Тимати певице Алексе вновь пришлось пережить замершую беременность. В своем Instagram* она сообщила, что не нуждается в сочувствии.

Артистка объяснила, что писала этот пост с улыбкой и благодарностью. Она призналась, что обычно не рассказывает публично о своих переживаниях, так как соцсети для нее, прежде всего, это вдохновение.

«В моей жизни произошла еще одна замершая беременность. Так бывает, и слова сочувствия мне уж точно не нужны. Девочки, просто знайте, что в таких ситуациях вы не одни, и это опыт, это происходит для того, чтобы сделать нас сильнее. На все воля Божья», - отметила она.

Недавно Алекса запретила своей дочке общаться с бабушкой по отцу, испугавшись, что свекровь наведет на ребенка порчу. Артистка разругалась с матерью супруга два года назад, но о причинах конфликта не сообщила.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.