Стало известно, кто может сыграть главные роли в российской версии «Сверхъестественного»

По информации издания, проектом займется телеканал ТНТ. Предположительно, артисты сыграют братьев Дина и Сэма Винчестеров. До этого Янковский и Кологривый были партнерами на съемочной площадке в проекте «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Американский сериал «Сверхъестественное» вышел 13 сентября 2005 года. На счету проекта 15 сезонов, а также несколько спин-оффов по франшизе.

Ранее Янковский ответил на критику Коловогривого, процитировав его персонажа Кащея из «Слово пацана». Актер пообещал, что за него всегда будут говорить его роли, а не слова.