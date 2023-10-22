Стало известно, кто из артистов выступит на «Песне года» и новогодних шоу
Для телевидения уже начали снимать новогодние передачи. Сайт kp.ru сообщил, кто выступит на известном музыкальном фестивале «Песня года».
Ведущими на мероприятии будут бессменные Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. В списке вокалистов оказались Филипп Киркоров, Shaman, Григорий Лепс, Николай Басков, Ирина Аллегрова, Дима Билан, Полина Гагарина, Сосо Павлиашвили, Лев Лещенко и Алсу. Также на фестивале выступят Клава Кока, Лолита, Ваня Дмитриенко, Дмитрий Маликов и другие.
В материале отметили, что на фестивале заявлен шоумен Александр Ревва, работающий под псевдонимом Артур Пирожков. При этом артист долго не выходил на публику в России, его концерты отменили еще в прошлом году. По данным издания, знаменитость выступает в Дубае на частных мероприятиях.
При этом недавно Ревву заметили в Москве на концерте памяти певца Юрия Шатунова «Здесь был Юра». Вокалист исполнил песню «Глупые снежинки» из репертуара исполнителя.