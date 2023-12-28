28 декабря 2023, 23:54

Стало известно, кто еще был в списках скандальной вечеринки Ивлеевой

РИА «Новости»
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Скандал вокруг «голой» вечеринки телеведущей Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» продолжает набирать обороты. Стало известно, что на нее были приглашены некоторые блогеры миллионники — Карина Карамбейби, Саша Спилберг и другие. Об этом сообщила газета «Известия» в Telegram-канале.

Также в списке приглашенных оказалась телеведущая и блогер Ксения Бородина. На ее личный блог подписаны более 20 миллионов человек. Еще одним гостем на мероприятии, предположительно, была Дилара Зинатуллина - бывшая жена рэпера Моргенштерна*. У девушки свыше четырех миллионов подписчиков в соцсетях.

Помимо этого, на мероприятин звали блогеров с меньшей аудиторией. В том числе Наталью Архангельскую - соосновательницу Telegram-канала «Антиглянец».

О том, приходили ли они на вечеринку, неизвестно. Знаменитости пока не ответили на запрос издания.

Многие поклонники раскритиковали звезд российского шоу-бизнеса из-за их посещения вечеринки Ивлеевой, где дресс-код подразумевал «почти голый» внешний вид. После мероприятия концерты певицы Лолиты отменили , а вокалиста Филиппа Киркорова сняли с рекламного постера комедии «Иван Васильевич меняет все».

*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Скандал вокруг «голой» вечеринки телеведущей Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» продолжает набирать обороты. Стало известно, что на нее были приглашены некоторые блогеры миллионники - Карина Карамбейби, Саша Спилберг и другие. Об этом сообщила газета «Известия» в Telegram-канале.

Скандалы Филипп Киркоров Блогеры Лолита Милявская Анастасия Ивлеева
28 декабря 2023, 19:51
Блиновская подала судебный иск к Инспекции ФНС
РИА «Новости»
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Создательница «Марафонов желаний» Елена Блиновская подала иск против московской Инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) № 6. Она потребовала признать решения и действия службы незаконными, сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, в суде уже приняли исковое заявление блогера к производству. Предварительные слушания должны пройти 6 февраля.

Судебный акт свидетельствует о том, что оспариваемое решение вынесли 24 октября. О его деталях не уточняется.

Адвокат Наталия Сальникова в ноябре сообщила РИА «Новости», что по итогам налоговой проверки долг Блиновской составил 918 миллионов рублей. Со штрафами и пенями эта сумма увеличилась до одного миллиарда 400 миллионов рублей.

Блогер продолжает находиться под домашним арестом по сей день, но это не помешало устроить ей вечеринку. Видео с Блиновской в вечернем наряде опубликовала в социальных сетях ее подруга Светлана Ефимова.

Суд Налоги Задержание блогера Елены Блиновской
28 декабря 2023, 19:40
«Я пенсионерка». Лолита Милявская ответила на отмену своих концертов
РИА «Новости»
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Певица Лолита Милявская отреагировала на отмену своих выступлений после участия в «голой» вечеринке блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. В своем Telegram-канале артистка назвала себя пенсионеркой.

«Я так давно не убирала квартиру, что, видно, она написала в небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я пенсионерка. И привыкаю быть домохозяйкой. А еще скоро весна и кусты надо подрезать», - написала певица.

Она поблагодарила зрителей за поддержку и попросила не переживать за нее, поскольку «жизнь есть жизнь».

В четверг стало известно, что концерты Лолиты в Тюмени потребовали отменить из-за ее участия в вечеринке Ивлеевой. Продажу билетов на курганское выступление певицы уже приостановили, а мероприятие в Барнауле исчезло из гастрольного графика Лолиты.

Телеканал «Краснодар» исключил артистку из новогодних эфиров , рассказал гендиректор издания Максим Жмутский. Он выразил уверенность, что зрители будут солидарны с решением канала.

Концерты Работа Лолита Милявская
28 декабря 2023, 17:39
Сотрудник клуба «Барвиха Luxury Village» раскрыл имя заменяющей Анну Асти певицы
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Певица Люся Чеботина выступит на новогоднем концерте в «Барвихе Luxury Village» и заменит артистку Анну Асти (настоящее имя — Анна Дзюба). Об этом «РИА Новости» рассказал один из администраторов касс.

Певица Люся Чеботина выступит на новогоднем концерте в «Барвихе Luxury Village» и заменит артистку Анну Асти (настоящее имя - Анна Дзюба). Об этом «РИА Новости» рассказал один из администраторов касс.

Чеботина проведет новогоднюю ночь в клубе и порадует зрителей исполнением своих известных песен.

«Да, это правда. Произошла замена артиста. В новогоднюю ночь вместо Анны Асти будет выступать Люся Чеботина», - заявил сотрудник площадки.

О том, почему руководство заведения решило заменить исполнительницу хита «Царица», в концертном зале не уточнили. Сама Анна Асти пока не дала никаких комментариев.

Ранее концерт певицы отменили и в клубе Gipsy. Источник «360» сообщил, что все посетители смогут без проблем возвратить купленные билеты. По информации Telegram-канала Mash , артистка из-за отмены выступлений потеряла порядка 13 миллионов рублей.

Концерты Песни
28 декабря 2023, 17:04
«Все в порядке». В Театре Ленсовета прокомментировали информацию о госпитализации Боярского
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В СМИ появились новости об экстренной госпитализации артиста Михаила Боярского. Эту информацию «360» прокомментировали в Театре имени Ленсовета.

«С ним все в порядке», - сообщили в культурном учреждении.

По данным Telegram-канала «112» , Боярскому, который уже перенес инфаркт, стало плохо с сердцем. Врачи оценили состояние артиста как средней тяжести. При этом жена Боярского Лариса Луппиан сообщила, что привезла супруга на обследование.

До этого народный артист РСФСР попал в больницу в конце ноября. Его сын Сергей поделился, что причиной стал инфаркт. PR-менеджер Боярского Надежда Дуванова сообщила о стабильном состоянии актера.

Боярского выписали из Мариинской больницы в Санкт-Петербурге в начала декабря. Он отправился домой в сопровождении жены. Уточнялось, что при выписке артист чувствовал себя хорошо.

Больницы Врачи Театры Актеры Михаил Боярский

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