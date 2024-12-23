23 декабря 2024, 01:06

Стало известно, кто был Шамаханской царицей в «Шоу Аватар»

Unsplash
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В восьмом выпуске третьего сезона «Шоу Аватар» выбыла Шамаханская царица. Участники узнали в ней певицу Наташу Королеву. Об этом сообщил телеканал НТВ.

Новый выпуск прошел 22 декабря. Комик Тимур Батрутдинов, певцы Марк Тишман, Сергей Лазарев, телеведущие Регина Тодоренко и Лера Кудрявцева номинировали на вылет трех персонажей - Серого волка, Страшилу и Шамаханскую царицу.

Участники решили, что под маской волка скрывался Михаил Шуфутинский, но ошиблись. С Шамаханской царицей им повезло больше.

«Я не мог ни с кем другим спутать Наташу Королеву», - сказал Батрутдинов.

В музыкальном «Шоу Аватар» звезды выступают в образах разных персонажей, скрывая свою личность. В предыдущих сезонах в нем приняли участие Валерия в роли Огненной Ворожеи , Mona под маской Аленушки, Алексей Чумаков в образе Лешего.

Телевидение Шоу-бизнес Наташа Королева
22 декабря 2024, 22:35
Хабенский впервые показал своего 16-летнего сына
РИА «Новости»
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Актер и режиссер Константин Хабенский вместе с писателем Александром Цыпкиным провели творческий вечер во МХАТ имени Чехова. Среди зрителей встречи был 16-летний сын артиста, сообщил сайт kp.ru.

На мероприятии Хабенский обсуждал разные темы. Он говорил о творчестве и о личной жизни. В какой-то момент актер завел разговор о своем сыне.

Хабенский признался, что юноша в тот момент находился в зале. Сын артиста практически не показывается на публике и ведет закрытый образ жизни.

Худрук МХТ имени Чехова заявлял, что актерам необходимо профессиональное образование. По его мнению, артисту крайне сложно реализовать свой потенциал и достичь успеха без знаний.

Ранее стало известно о выходе в 2025 году третьего сезона сериала «Метод» , в котором Константин Хабенский играет главную роль. Поклонники увидят продолжение детектива спустя 10 лет после премьеры. Точную дату выхода третьего «Метода» пока держат в секрете.

Сериалы Режиссер Актеры Артисты
22 декабря 2024, 04:54
Бывший муж Седоковой одолжил у нее миллион рублей перед смертью
РИА «Новости»
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Латвийский баскетболист Янис Тимма перед разводом с Анной Седоковой одолжил у нее миллион рублей, чтобы выплатить алименты на сына. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на подругу певицы.

Артистка последний раз видела спортсмена за две с половиной недели до его гибели. Он тогда умолял ее попробовать начать все заново и не разводиться, но Седокова отказала.

Тимма заявил, что тогда сведет счеты с жизнью. В это же время баскетболист жаловался товарищам на проблемы в спорте и семье, а также финансовые неурядицы. Пара развелась в декабре.

Сейчас Седокова находится в больнице под капельницей. В Следственном комитете РФ ее планируют допросить по уголовному делу о «Доведении до самоубийства».

Ранее знакомые покойного Тиммы рассказали, что у спортсмена не было накоплений , поэтому и возникли проблемы с деньгами на его похороны. По мнению окружения баскетболиста, большую часть денег он тратил на Седокову, когда они вместе жили.

Смертность Музыка Громкие разводы Деньги Анна Седокова
20 декабря 2024, 21:01
«Получил большой урок». Отец Шарлота — о предъявленных сыну обвинениях
РИА «Новости»
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Наказание в семь лет и пять месяцев колонии запросил прокурор для певца Эдуарда Шарлота* на прениях в Самарском областном суде. Отец артиста Валерий в беседе 360.ru заявил, что сыну предъявили обвинение по четырем статьям.

«Сегодня на судебном заседании прокуратура заявила, что по статье 282 УК РФ правоохранители подтверждений не нашли. Именно по этой статье Эдуарда признали экстремистом и внесли в список Минюста об иноагентах. Получается, что по этой статье он отсидел лишние полгода», - сказал он.

Мужчина рассказал, что также Шарлоту* предъявили обвинение статье 325 «Уничтожение документа», но на заседании выяснилось, что это административное нарушение. Также по двум статьям состоялось примирение сторон. Однако прокуратура посчитала по этому эпизоду 4,5 года. И примерно столько же еще по двум.

«Существует принцип поглощения для статей легкой и средней тяжести, тем более одной уже нет. Поэтому должен был оглашен максимальный срок в 4,5 года, учитывая, что год Эдуард уже отсидел. Но с учетом того, что применился принцип сложения, получилось 7,5 года», - объяснил собеседник 360.ru Отец артиста предположил, что на следующем заседании судья оценит выступление защиты, прокуратуры и предъявит обвинение на основе своих подсчетов и выводов.

«Сын получил большой урок и за это время научился держать удар. Несмотря на это, внешне он выглядит очень неплохо, но, конечно, ему потребуется психологическая реабилитация», - добавил мужчина.

Заседание суда, в ходе которого Шарлоту* вынесут окончательный приговор, состоится 27 декабря. Родственники артиста надеются, что с учетом примирения сторон огласят более короткий срок.

На прениях в Самарском областном суде 20 декабря прокурор запросил для певца Шарлота* наказание в семь лет и пять месяцев колонии. Также певца могут оштрафовать на 299 тысяч рублей.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Суд Прокуратура РФ Приговоры Певец Шарлот Артисты
20 декабря 2024, 13:17
«Не забуду никогда». Бывшие участницы «Дом-2» отреагировали на продажу поляны в Истре
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В СМИ появилась информация, что первую поляну «Дом-2» в Истре выставили на продажу. Купить площадку можно за 690 миллионов рублей. В свое время место стало родным для участников шоу, ведь они строили не только новое жилище, но и романтические отношения. 360.ru связался с бывшими участницами программы и разузнал, как телестройка повлияла на их жизнь.

«Дом-2» как школа жизни Бывшая участница телепроекта, ведущая Нелли Ермолаева заявила, что с передачей у нее связано много трепетных воспоминаний.

«Это мой опыт, период в жизни, который не забуду никогда. Я ни о чем не жалею. <…> Я набралась там мудрости, это огромная школа жизни», - рассказала она.

По словам Ермолаевой, если бы в свое время она не оказалась на «Дом-2», то не стала бы тем, кем сейчас является. Женщина открыла эту программу для фанатов с другой стороны.

На телестройке Нелли старалась обучаться новому. Например, получила необходимые навыки телеведущей, открыла свой салон красоты, записывала песни и устраивала разные мероприятия.

«Мне всегда было интересно быть в каком-то движении. <…> идти на шаг вперед», - призналась Ермолаева.

Однако активность и предприимчивость Нелли иногда не нравилась другим участникам. По словам Ермолаевой, некоторые осуждали ее за идеи. Несмотря на это, она стала первой, кто открыл шоу с другой стороны.

К продаже прошлого участка съемок «Дом-2» Ермолаева отнеслась спокойно. Ведущая отметила, что в каждом месте есть свои плюсы. Когда шоу снимали в Истре - были другие времена и люди.

Участок в Истре продается давно Также 360.ru связался с экс-участницей шоу Надеждой Ермаковой. Она тоже спокойно приняла новости о продаже участка в Истре.

«Он уже давно продается. Это не секрет. Земля была в аренде, сменились продюсерский центр и продюсер. Видимо, старый продюсер поставил на продажу», - сказала она.

По мнению Ермаковой, это всего лишь место съемок. На эмоции, полученные от проекта, местоположение поляны не повлияло. Свое участие в «Дом-2» женщина сравнила с поездкой в пионерский лагерь.

«Это юность. Весело, как в пионерском лагере. [Нам было по] 20 лет, конечно, это все в новинку», - заявила Ермакова.

Также Надежда отметила, что старая поляна не отличается от нынешней, где сейчас проходят съемки шоу. Отстроены площадки одинаково. При этом второй участок удобнее из-за доступности метро.

Фанаты Истра Отношения Шоу Дом-2

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