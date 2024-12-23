Стало известно, кто был Шамаханской царицей в «Шоу Аватар»

Наказание в семь лет и пять месяцев колонии запросил прокурор для певца Эдуарда Шарлота* на прениях в Самарском областном суде. Отец артиста Валерий в беседе 360.ru заявил, что сыну предъявили обвинение по четырем статьям.

«Сегодня на судебном заседании прокуратура заявила, что по статье 282 УК РФ правоохранители подтверждений не нашли. Именно по этой статье Эдуарда признали экстремистом и внесли в список Минюста об иноагентах. Получается, что по этой статье он отсидел лишние полгода», - сказал он.

Мужчина рассказал, что также Шарлоту* предъявили обвинение статье 325 «Уничтожение документа», но на заседании выяснилось, что это административное нарушение. Также по двум статьям состоялось примирение сторон. Однако прокуратура посчитала по этому эпизоду 4,5 года. И примерно столько же еще по двум.

«Существует принцип поглощения для статей легкой и средней тяжести, тем более одной уже нет. Поэтому должен был оглашен максимальный срок в 4,5 года, учитывая, что год Эдуард уже отсидел. Но с учетом того, что применился принцип сложения, получилось 7,5 года», - объяснил собеседник 360.ru Отец артиста предположил, что на следующем заседании судья оценит выступление защиты, прокуратуры и предъявит обвинение на основе своих подсчетов и выводов.

«Сын получил большой урок и за это время научился держать удар. Несмотря на это, внешне он выглядит очень неплохо, но, конечно, ему потребуется психологическая реабилитация», - добавил мужчина.

Заседание суда, в ходе которого Шарлоту* вынесут окончательный приговор, состоится 27 декабря. Родственники артиста надеются, что с учетом примирения сторон огласят более короткий срок.

На прениях в Самарском областном суде 20 декабря прокурор запросил для певца Шарлота* наказание в семь лет и пять месяцев колонии. Также певца могут оштрафовать на 299 тысяч рублей.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.