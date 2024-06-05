05 июня 2024, 02:59

Стало известно, кому достанется наследство Анастасии Заворотнюк

РИА «Новости»
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Наследство актрисы Анастасии Заворотнюк поделят на две части. Об этом рассказала юрист Елена Калиничева изданию «Вечерняя Москва».

По данным издания, актриса и ее муж фигурист Петр Чернышев владели особняком площадью 700 квадратных метров в Новомосковском районе, стоимость которого оценивается в 160 миллионов рублей. В 2021 году актриса передала дом в собственность старшим детям: Анне и Майклу. Автомобили актрисы зарегистрированы на ее мать. Кроме того, у нее было две квартиры в Москве: одна в центре города, а другая в районе Раменки. Их стоимость 50 и 80 миллионов рублей соответственно.

Калиничева объяснила, что после смерти актрисы ее имущество поделят на приобретенное до брака с Чернышевым и после.

«Имущество, приобретенное во время брака, будет поделено пополам: половина достанется супругу, а вторая часть будет распределена между детьми и матерью актрисы. С другой стороны, имущество, приобретенное до брака, будет разделено поровну между всеми наследниками», - рассказала адвокат.

Но если Заворотнюк оставила завещание, то все имущество будет распределено в соответствии с ее последней волей.

Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53 года после многолетней борьбы с раком мозга. Ее похоронили в воскресенье, 2 июня. Муж актрисы Петр Чернышев расплакался у могилы любимой жены.

Дети Анастасия Заворотнюк Брак Москва
05 июня 2024, 01:50
Умерла звезда сериала «Великолепный век»
Freepik
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Актриса Фатма Каранфиль умерла в Стамбуле от онкологического заболевания на 73-м году жизни. Пометку о смерти звезды сериала «Великолепный век» опубликовали в ее профиле в базе IMDb.

Последние недели Фатма Каранфиль находилась в частном госпитале.

Каранфиль родилась в Эскишехире. В юности она изучала в Лондоне текстильное дело. За плечами актрисы два брака. В конце 1990-х у нее диагностировали рак молочной железы. Тогда Фатма смогла побороть тяжелую болезнь, в 2001-м она вернулась на сьемки.

На счету Фатмы Каранфиль несколько наград и премий, в частности, в 1968-м и 1972-м годах ее признали «Актрисой года» по версиям разных национальных ассоциаций. Зрителям актриса запомнилась по таким фильмам, «Забудь мое имя», «Не могу сказать прощай», «Запретная любовь», «Никто не знает» и «Великолепный век».

Сериалы Болезни Фильмы Рак
05 июня 2024, 00:41
Актер из сериала «Слово Пацана» Зулькарнаев выступит со своими стихами на фестивале в Подмосковье
Телеканал «360»
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Актер Лев Зулькарнаев, известный по роли Зимы в сериале «Слово пацана», предстанет перед поклонниками в новом амплуа. Он выступит со своими стихотворениями на подмосковном фестивале «Арт-пикник. Проект: поэт». Об этом актер рассказал ведущей 360.ru Юлии Минаковской.

Фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» пройдет в Государственном историко-литературном музее-заповеднике Пушкина с 7 по 9 июня. Зулькарнаев выступит на этом празднике, но не как актер, а как поэт.

«Я там буду читать свои стихи. Спасибо, во-первых, этому фестивалю, потому что меня впервые кто-то куда-то позвал, как поэта. Ну то есть исключительно как поэта», - признался Зулькарнаев.

По словам актера, после выхода сериала «Слово пацана» у него выросло количество подписчиков в соцсетях. И тогда он начал делиться с читателями своими стихами.

«Эти стихи начали, как я заметил, находить отклик не только у читателей, но и там, внутри индустрии. И вот, наконец-то позвали на фестиваль читать свои твои стихи целый час. <…> Сначала испугался: думаю, хватит ли у меня приличных стихов на час? Потом, так поскреб, вроде если еще это сопроводить каким-то разговором о поэзии, то вообще можем на все полтора. <…> Получается Министерство культуры и туризма Московской области исполняет желания», - заявил актер.

Зулькарнаев рассказал, что на фестивале будет много знаменитостей. Например, Константин Райкин и Виктор Сухоруков. Но он сам там выступит не как коллега актеров, а как коллега поэтов.

Сериалы Фестивали Актеры
04 июня 2024, 23:19
Умер актер из сериала «Доктор Кто» Уильям Расселл
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Британский актер театра и кино Уильям Расселл ушел из жизни в возрасте 99 лет в понедельник, 3 июня. Об этом сообщила газета The Guardian.

Причины и обстоятельства смерти актера неизвестны.

Рассел родился 19 ноября 1924 года в городе Сандерленд на севере Англии. Актерской деятельностью он заинтересовался в раннем возрасте. Кроме того, он занимался организацией развлечений, когда служил в Королевских ВВС.

Рассел получил образование в Оксфордском университете. Он играл в Королевской шекспировской компании, Национальном театре в Лондоне и в театре Глобус, а также много работал на телевидении.

Впервые на экране Раселл появился в 1954 году в фильме «Те, которые дерзают». Затем были роли в фильмах «Человек, которого никогда не было», «Большой побег», «Супермен» и «Прямой репортаж о смерти», а также в сериалах «Дизраэли», «Завещание юноши», «Улица коронации» и «Черная гадюка».

В 1955 году он сыграл главную роль в телесериале «Сент-Ив», а через год получил главную роль в телесериале «Приключения сэра Ланселота» на ITV.

В период 1963–1965 гг. Расселл снялся в 78 эпизодах первых двух сезонов «Доктора Кто». Раселл получил роль спутника Доктора, Йена Честертона. Он стал одним из четырех членов оригинального актерского состава сериала.

Британского актера внесли в Книгу рекордов Гиннеса за самый длинный промежуток между появлениями на телевидении, который составил 57 лет. Это произошло после того, как он повторил свою роль Честерсона после завершения работы в сериале «Доктор Кто».

Великобритания Смертность Сериалы Кино Актеры
04 июня 2024, 21:58
Все спектакли с актером из «Солдат» Мадяновым отменили из-за его болезни
РИА «Новости»
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Актер Роман Мадянов отменил все летние спектакли из-за болезни. Об этом написал в соцсети «ВКонтакте» его коллега Павел Трубинер.

«В связи с болезнью Романа Мадянова все спектакли отменены до конца лета. Пока остается под вопросом „Любимая женщина Дон Жуана“ 27 августа в Москве», - отметил он.

До этого появилась информация, что актеру якобы диагностировали онкологическое заболевание - прогрессирующий рак легкого. В ближайшее время ему проведут противоопухолевую терапию. Также отмечалось, что он лечится и наблюдается дома, а не в стационаре.

Сам Мадянов не подтверждал сообщения о наличии у него онкологического диагноза.

Актер запомнился зрителям по роли майора Виктора Колобкова в сериале «Солдаты». Кроме того, в его фильмографии, в частности, съемки в таких проектах, как «Бедная Настя», «Великая» и «Убойная сила».

Ранее сына модельера Вячеслава Зайцева Егора госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии , которое ухудшилось на фоне тяжелой анемии и рака.

Болезни Спектакль Актеры Онкология

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