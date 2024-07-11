Стало известно, кому достался Дом моды Зайцева после смерти сына модельера

Сейчас Ромашкина числится на посту как временно исполняющая обязанности генерального директора. До этого ходили слухи, что управление Модным домом возьмет на себя дочь Егора Зайцева от первого брака Маруся.

Модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года после продолжительной болезни в возрасте 85 лет. Прощание с ним состоялось в Подмосковье в соборе Троицы Живоначальной в городе Щелково.

Егор Зайцев умер 19 июня на 65-м году жизни от рака. Его похоронили рядом с отцом.