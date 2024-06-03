03 июня 2024, 18:25

Стало известно, когда Заворотнюк узнала о неизлечимой болезни

РИА «Новости»
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Проблемы со здоровьем у актрисы Анастасии Заворотнюк возникли примерно пять лет назад, в 2019 году. Об этом сообщило издание «Аргументы и факты».

Проблемы со здоровьем у актрисы Анастасии Заворотнюк возникли примерно пять лет назад, в 2019 году. Об этом сообщило издание « Аргументы и факты ».

По информации издания, артистка после медицинских обследований поняла, что диагноз необратим. Согласно данным СМИ, Заворотнюк знала о своей болезни во время поездки в Ереван, которая стала последним публичным появлением звезды. Там она представляла ювелирный магазин вместе с телеведущей Анфисой Чеховой.

По ее словам, она еще тогда заметила некоторые изменения в настроении актрисы. За ее внешней веселостью скрывалась тревога.

Пользователи Сети обратили внимание на шрам на шее артистки и предположили, что это результат лечения или операций. Сама Заворотнюк не стала говорить об этом. Диагноз стал известен широкой публике только после того, как она полностью прекратила общение с поклонниками и коллегами.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая в хосписе. Ей было 53 года. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Болезни Анастасия Заворотнюк Москва Умерла Анастасия Заворотнюк
03 июня 2024, 14:16
Мучали головные боли. Выяснились детали последнего публичного появления Заворотнюк в Москве
Global Look Press
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Звездный пиар-директор Анна Исаева стала свидетельницей последнего появления актрисы Анастасии Заворотнюк на публике в Москве. Она рассказала изданию «МК», что в тот момент артистка страдала от сильной головной боли.

По ее словам, Заворотнюк приехала на одну из церемоний и выглядела роскошно. Тем не менее артистка пожаловалась на невыносимую головную боль. Присутствовавшие предположили, что такое состояние связано с переменой погоды и предложили звезде выпить рюмку алкоголя для расширения сосудов.

«Она, собравшись с силами, вышла на сцену и отвела премию. Никто из зрителей даже и не заподозрил, как Насте в этот вечер непросто, что она мучается от головной боли», - поделилась Исаева.

Она добавила, что Заворотнюк в то время не догадывалась о страшном диагнозе, который ей поставят врачи.

После церемонии в Москве актриса отправилась в Армению с телеведущей Анфисой Чеховой , где головные боли не прекратились. Она сделала МРТ и только тогда узнала страшную новость о болезни.

«Мы все были уверены, что она поправится. Часто спрашивали друг у друга о ее самочувствии. Все говорили, что дела идут с переменным успехом», - добавила пиар-директор.

Она также отметила супруга артистки, фигуриста Петра Чернышева, который был рядом с Заворотнюк и полностью погрузился в процесс лечения. Исаева назвала его самым безупречным и показательным примером для всех мужчин.

Анастасия Заворотнюк умерла ночью 30 мая от рака мозга, который диагностировали ей в 2019 году. Прощание состоялось в Покровском монастыре в Москве.

Звездный пиар-директор Анна Исаева стала свидетельницей последнего появления актрисы Анастасии Заворотнюк на публике в Москве. Она рассказала изданию «МК» , что в тот момент артистка страдала от сильной головной боли.

Болезни Врачи Анастасия Заворотнюк Россия Актеры Москва Умерла Анастасия Заворотнюк
03 июня 2024, 13:45
Волочкова снялась топлес в бассейне
РИА «Новости»
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Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова опубликовала фото из бассейна, где снялась без лифа от купальника. Пикантный снимок появился на ее странице в социальной сети Instagram*

На опубликованном кадре балерина стоит в бассейне боком к камере, прикрывая грудь руками. Кроме того, мощный поток воды скрывает ее формы. На артистке можно разглядеть только золотую цепочку с кулоном на шее и браслеты.

Пользователи Сети неоднозначно относились к снимку и обвинили Волочкову в редактировании фото.

«Вот так могла бы выглядеть, если бы не пила», «Анастасия, мы знаем, как вы выглядите на самом деле», «Как ни фотошопь, а газа пьяненькие», - позлорадствовали комментаторы.

Волочкова не в первый раз выкладывает снимки топлес для поклонников. Месяц назад она сфотографировалась обнаженной грудью на пляже. В посте балерина резко ответила на критику в свой адрес.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Фото Анастасия Волочкова Шоу-бизнес
03 июня 2024, 13:14
«То есть я вру?» Наташа Королева и Лера Кудрявцева устроили скандал в эфире
Global Look Press
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Между Наташей Королевой и Лерой Кудрявцевой разгорелся скандал на шоу «ВИА Суперстар». Певица бросила в телеведущую насадку для микрофона после обвинений в неискренности.

Между Наташей Королевой и Лерой Кудрявцевой разгорелся скандал на шоу « ВИА Суперстар ». Певица бросила в телеведущую насадку для микрофона после обвинений в неискренности.

В четвертом выпуске программы группа «Божья коровка» исполнила песню «Солдат любви». Королева похвалила исполнителей и несмотря на некоторые шероховатости назвала выступление хорошим и органичным. Кудрявцева возразила коллеге по креслу жюри.

«Мне вообще не понравилось. И я отдаю отчет в том, что Наташа будет народная любовь, потому что она всех любит и облизывает, а я нет. Но я не могу врать», - заявила она.

Телеведущая обвинила Королеву в неискренности и отметила, что у них абсолютно разные вкусы.

«То есть я вру? Мне понравилось. Это мое субъективное мнение. <…> Я сейчас брошу в эту женщину что-то!» - возмутилась певица и бросила в коллегу поролоновую насадку для микрофона.

На протяжении шоу звезды не раз обменивались колкостями в адрес друг друга. В итоге Королева поставила группе максимально высокую оценку, а Кудрявцева дала им 0 баллов.

Ранее телеведущая рассказала, как вместе с дочерью чудом спаслась от падающих декораций. Во время праздничного мероприятия пролетавшие мимо вертолеты едва не сдули объекты на гостей.

Скандалы Песни Лера Кудрявцева конкурсы Шоу-бизнес
03 июня 2024, 12:43
Киркоров отправил детей учиться за границу
Global Look Press
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Певец Филипп Киркоров отправил своих детей учиться за границу. Об этом рассказал журналист Сергей Майоров в шоу «Однажды» на телеканале НТВ.

По его словам, король российской эстрады уделяет особое внимание образованию 12-летней дочери Аллы-Виктории и 11-летнего сына Мартина. Отец звезды Бедрос Киркоров подтвердил информацию, что они учатся за границей.

«Внуки радуются, но мне грустно, потому что раньше они были здесь, а сейчас учатся далеко», - пожаловался 91-летний артист.

По его словам, Мартин очень похож на Филиппа в детстве. Аллу-Викторию их дедушка назвал упрямой. Он выразил надежду, что ему удастся увидеть внуков немного взрослее.

В свою очередь, дети отметили, что дедушка никогда не ругает их, а отец напротив.

«Дедушка добрый, он никогда не ругает. А папа может, если мы как-то реально провинимся», - уточнила Алла-Виктория.

Ранее Киркоров похвастался новой картиной от художника из Нижегородской области. Ее уже доставили в дом артиста.

Дети Филипп Киркоров Семья Россия Шоу-бизнес

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