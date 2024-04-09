09 апреля 2024, 17:29

Стало известно, когда Иван Ургант вернется на телевидение

РИА «Новости»
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Критик Александр Горбунов заявил, что есть высокая вероятность возвращения ведущего Ивана Урганта на экраны к старту нового телевизионного сезона. Об этом он рассказал порталу NEWS.ru.

Горбунов утверждает, что возвращение программы Ивана Урганта осенью привлечет большой зрительский интерес.

«Если это случится осенью, то это будет неплохой информационный повод, который привлечет внимание. Поэтому имеет смысл сделать это в начале телесезона, а не сейчас, под конец, для пары выпусков», - сказал Горбунов.

Студию, где ранее проходили съемки «Вечернего Урганта», демонтировали. Сейчас там снимают шоу Дмитрия Хрусталева. Однако собрать новое пространство - это не проблема для телевизионщиков, отметил критик.

Возможно, программу Урганта выпустят в ином качестве.

«Может быть, это будет другой формат, не ежедневной, а еженедельной передачи. Так возвращали ток-шоу „Пусть говорят“ с Дмитрием Борисовым точечно, по одному спецвыпуску», - пояснил Горбунов.

Ранее актриса Яна Поплавская возмутилась из-за возвращения Урганта на экраны. Однако фильм с его участием пока не получил прокатное удостоверение для трансляции в кинотеатрах.

Россия Иван Ургант Телевидение Ток-шоу
09 апреля 2024, 17:50
Лже-адвокат обманул Волочкову на полмиллиона рублей
РИА «Новости»
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Балерина Анастасия Волочкова связалась с адвокатом-мошенником и лишилась полумиллиона рублей во время продажи своей квартиры в астраханском жилом комплексе «Паруса». Об этом танцовщица сообщила в интервью для программы «Алена, блин!».

Волочкова рассказала, что юрист сам связался с ней и предложил помощь в сделке. В его профессионализме балерина не усомнилась и сразу же оформила доверенность на его имя. Она передала аферисту деньги за уже по сути решенный вопрос с компанией «Городской курорт Астрахань».

Позже мужчина исчез с деньгами. Танцовщица потеряла 450 тысяч рублей.

Поняв, что стала жертвой мошенничества, Волочкова немедленно обратилась в полицию. Оказалось, что мужчина давно лишился лицензии на оказание юридических услуг, однако продолжал зарабатывать себе на жизнь, работая нелегально.

«Эти деньги он мне, естественно, не отдал. Скрывался. Его потом правоохранительные органы нашли в Астрахани, привезли (в Москву), у нас была с ним очная ставка в следственном комитете», - добавила танцовщица.

Ранее стало известно, что Волочкова поссорилась со своей 18-летней дочерью Ариадной, которая потребовала у нее квартиру. Просьба наследницы вызвала у балерины стресс.

Мошенничество Деньги Анастасия Волочкова
09 апреля 2024, 14:33
Войтенко рассказал о состоянии певца Кунгурова перед смертью
РИА «Новости»
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Музыкант Сергей Войтенко рассказал о последних днях заслуженного артиста России Евгения Кунгурова. Он сообщил об этом в беседе с «Лентой.ру».

Войтенко рассказал, что был знаком с погибшим около 20 лет. Он долго поддерживал дружеские отношения с Кунгуровым. В начале карьеры музыкант даже помогал певцу с продвижением в музыкальной индустрии.

«У меня продюсерский центр, мы делали ему репертуар. Тогда Женя и в проект попал на Первый канал на „Голос“. Мы достаточно плотно занимались его раскруткой», - отметил Войтенко.

После участия Кунгурова в шоу «Голос» между друзьями временно произошел разлад, однако последние два года они дружили. Певец сам извинился перед другом. Войтенко отметил, что в это время поводов для беспокойства артист не подавал.

«И у меня было впечатление, что у него все в порядке. Ничего не предвещало. В последний раз мы пели вместе в Кремле, все было нормально. Я не заметил таких моментов, что могло бы насторожить», - сообщил он.

Оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров покончил с собой вечером 8 апреля. Спасатели нашли тело звезды у его дома в Пресненском районе Москвы.

Шоу Голос Музыка Шоу-бизнес
09 апреля 2024, 13:57
Стали известны предварительные результаты осмотра тела певца Евгения Кунгурова
РИА «Новости»
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Осмотр тела оперного певца Евгения Кунгурова подтвердил версию о его самоубийстве. Специалисты не нашли признаков насильственной смерти, сообщил источник «Известий».

Журналисты выяснили, что на теле не нашли травм, которые могли бы свидетельствовать о насильственной смерти артиста. Источник заявил, что в день случившегося Кунгуров отправил жене сообщение с угрозой наложить на себя руки.

Артиста нашли на Зоологической улице в Пресненском районе Москвы. «360» показал дом , где он умер.

У Кунгурова были проблемы со здоровьем, он наблюдался у частного психиатра. Его жена вызвала экстренные службы после того, как получила сообщение о самоубийстве и не смогла дозвониться до супруга. Вместе со спасателями приехали психологи.

Мужчине диагностировали смешанное тревожное расстройство и глубокую депрессивную фазу, сообщил Telegram-канал Mash. По неподтвержденной информации, он отказался от лекарств в пользу гипноза.

Музыка Москва Шоу-бизнес
09 апреля 2024, 13:44
Безруков сыграл известного адвоката в новом сериале
Global Look Press
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Телеканал НТВ и онлайн-кинотеатр PREMIER представили тизер-постер исторического детектива «Плевако», премьера которого запланирована на 2024 год. Сообщение о завершении съемок появилось на сайте телеканала.

Сюжет картины повествует о жизни знаменитого российского адвоката Федора Плевако, которого современники прозвали «московским златоустом». Его роль исполнил народный артист России Сергей Безруков. Сериала создала киностудия «РОК» при поддержке Института развития Интернета (АНО «ИРИ»).

«Кто-то скажет: „Да, он совсем не похож“. А мы и не стремились. У нас есть образ адвоката, есть автобиографические детали и главное - есть его дела, которые все перенесены в Москву для удобства восприятия», - сказал Безруков.

Главный герой обладает исключительным ораторским талантом и природной смекалкой, благодаря чему успешно защищает своих клиентов в суде. Однако его мир начинает рушиться после того, как в его конторе проводят обыски, а королева воровского мира Сонька Золотая Ручка решает ему отомстить. Кроме того, вспыхнувшие взаимные чувства к чужой жене ставят под угрозу его карьеру и репутацию.

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн рассказал, что идея создания сериала возникла у него около 15 лет назад. По его словам, сериал будет интересен абсолютно всей аудитории.

Генеральный продюсер киностудии «РОК» Алексей Учитель подчеркнул, что сериал основан на реальных событиях и показывает личность Плевако как человека, который во многом изменил представление о том, каким может быть адвокат.

«На мой взгляд, и в исторических, и в современных картинах зачастую не хватает людей, на которых мы можем ориентироваться и которыми можем гордиться, а Плевако - именно такой человек», - заявил он.

Съемки сериала проходили в Москве и области. В проекте задействовали более 270 объектов, около 300 персонажей и около двух тысяч актеров массовых сцен, 16 экипажей и 35 лошадей, а также свыше 2,5 тысячи костюмов.

Ранее юморист Евгений Петросян дебютировал в кино. Он сыграл главную роль в фильме «Манюня: Приключения в Москве».

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