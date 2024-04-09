Стало известно, когда Иван Ургант вернется на телевидение

Горбунов утверждает, что возвращение программы Ивана Урганта осенью привлечет большой зрительский интерес.

«Если это случится осенью, то это будет неплохой информационный повод, который привлечет внимание. Поэтому имеет смысл сделать это в начале телесезона, а не сейчас, под конец, для пары выпусков», - сказал Горбунов.

Студию, где ранее проходили съемки «Вечернего Урганта», демонтировали. Сейчас там снимают шоу Дмитрия Хрусталева. Однако собрать новое пространство - это не проблема для телевизионщиков, отметил критик.

Возможно, программу Урганта выпустят в ином качестве.

«Может быть, это будет другой формат, не ежедневной, а еженедельной передачи. Так возвращали ток-шоу „Пусть говорят“ с Дмитрием Борисовым точечно, по одному спецвыпуску», - пояснил Горбунов.

Ранее актриса Яна Поплавская возмутилась из-за возвращения Урганта на экраны. Однако фильм с его участием пока не получил прокатное удостоверение для трансляции в кинотеатрах.