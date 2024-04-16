Стало известно, какое наследство оставил Кунгуров после смерти

«У Евгения, насколько я знаю, в Москве осталась только квартира на Зоологической улице, где нашли его труп, и, вроде, все. Остальное, я так думаю, в Свердловской области, где он жил и где покоится», - уточнил Дворцов.

По данным издания, стоимость жилья в этом районе начинается от 25 миллионов рублей. Журналисты также узнали о регистрации Кунгурова в районе Марфино неподалеку от Телецентра «Останкино». Предположительно, певец там арендовал квартиру на время съемок. Фактически артист прописан в поселке Гагаринский Свердловской области.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что к смерти Кунгурова причастна его супруга Ирина Меледина. По его словам, женщина, зная о психологических проблемах певца, плохо за ним следила.