Стало известно, какое наследство оставил композитор Вячеслав Добрынин
Композитор Вячеслав Добрынин оставил квартиру в московском районе Хамовники, дачу на Озернинском водохранилище возле Рузы и участок на Новорижском шоссе. Об этом сообщил Life.
Квартиру в многоэтажном доме в 1-м переулке Тружеников издание оценило более чем в 110 миллионов рублей, особняк в Рузе - в 30 миллионов, участок под Красногорском - от 50 миллионов и дороже. Кроме того, композитору принадлежали два автомобиля премиум-класса.
Наследниками первой очереди станут дочь Добрынина от первого брака, живущая с мужем в США, и вторая жена музыканта.
Добрынин умер накануне на 79-м году жизни, пережив несколько инсультов. Его коллега, композитор и певец Игорь Корнелюк, назвал покойного необыкновенно одаренным человеком , а его музыку - «очень вкусной».