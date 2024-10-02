02 октября 2024, 14:54

Стало известно, какое наследство оставил композитор Вячеслав Добрынин

РИА «Новости»
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Композитор Вячеслав Добрынин оставил квартиру в московском районе Хамовники, дачу на Озернинском водохранилище возле Рузы и участок на Новорижском шоссе. Об этом сообщил Life.

Квартиру в многоэтажном доме в 1-м переулке Тружеников издание оценило более чем в 110 миллионов рублей, особняк в Рузе - в 30 миллионов, участок под Красногорском - от 50 миллионов и дороже. Кроме того, композитору принадлежали два автомобиля премиум-класса.

Наследниками первой очереди станут дочь Добрынина от первого брака, живущая с мужем в США, и вторая жена музыканта.

Добрынин умер накануне на 79-м году жизни, пережив несколько инсультов. Его коллега, композитор и певец Игорь Корнелюк, назвал покойного необыкновенно одаренным человеком , а его музыку - «очень вкусной».

Музыка Умер Вячеслав Добрынин
01 октября 2024, 13:13
«Пела вся страна». Лидер группы «Любэ» назвал Добрынина невероятным человеком
Global Look Press
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Песни композитора Вячеслава Добрынина знала вся Россия. Он был незаурядным и невероятным человеком, рассказал 360.ru лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев.

Он выразил соболезнования родственникам и близким покойного композитора и признался, что хорошо знал его.

«Я с ним знаком очень-очень давно был. Он написал такое огромное, громадное количество песен, которые знала и пела вся страна», - отметил певец.

Он добавил, что за свою способность создавать хиты Добрынин получил в свое время прозвище Доктор Шлягер.

«Просто невероятный человек был. Как его называли-то в свое время? Доктор Шлягер», - отметил Расторгуев.

Добрынин ушел из жизни 1 октября. Его смерть подтвердил певец Лев Лещенко, который был его близким другом.

Музыка Группа «Любэ»
29 сентября 2024, 21:30
«Поставлю на колени». Лепс пригрозил Шаману из-за развода
РИА «Новости»
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Узнав о разводе Шамана (Ярослава Дронова) с пиарщицей Еленой Мартыновой, певец Григорий Лепс пообещал запереть его в своем доме и заставить отмаливать грехи. Об этом сообщил Пятый канал.

Лепс назвал себя верующим человеком, в отличие от Шамана. Он решил перевоспитать коллегу по цеху.

«Приведу его в комнату, у меня 300 икон. Поставлю на колени, закрою на сутки и будет отмаливать грехи. А я потом зайду - проверю, спрошу у Господа: ''Как там? Справился, нет? ''. Нет? Еще на сутки''» - сказал он.

Мартынова - вторая жена певца. В 2016 году он развелся с учительницей, матерью своей дочери Мариной Рощупкиной. Следующая супруга незадолго до встречи с Шаманом развелась с драматургом Александром Цыпкиным, успела поработать в холдинге Алишера Усманова и «Мегафоне».

Развод стал совместным решением. Певец заявил, что разлад спровоцировал слишком насыщенный график.

Громкие разводы Shaman Шоу-бизнес Григорий Лепс
29 сентября 2024, 13:21
Скандал с девочкой-квадробером стоил Мие Бойке половины гонораров
РИА «Новости»
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Звезда русскоязычного TikТок Мия Бойка значительно снизила стоимость выступлений на корпоративах после скандала с девочкой-квадробером, сообщил Telegram-канал Mash. Теперь вместо привычной суммы в пять миллионов она берет всего 2,2.

Количество концертов артистки и, соответственно, доходы существенно снизились после ее выступления в Надыме. Там Бойка на сцене спросила маленькую фанатку в костюме, не квадробер ли она. Получив утвердительный ответ, певица посмеялась над школьницей.

Мать ребенка написала на звезду TikТок заявление, после чего у нее в карьере и начались сложности.

В соцсетях певица сообщила, что обычно выступает на городских мероприятиях за три миллиона рублей, а на частных праздниках - за пять. На сентябрьском выступлении в Ноябрьске она заработала 5,5 миллиона. Однако после скандала Мие пришлось снизить цену за выступление до 2,2 миллиона, так как некоторые клиенты стали отказываться от ее услуг.

На выступлениях, помимо самой певицы, присутствует команда из 16 человек. Оплатить также придется парковку и услуги менеджера (7500 рублей). А также позаботиться об охране: в гримерке с Бойкой должны находиться минимум четыре человека, а на сцене - восемь, в том числе полицейские.

Дети Скандалы Концерты
27 сентября 2024, 16:36
Звезда фильмов о Гарри Поттере актриса Мэгги Смит умерла в 89 лет
Global Look Press
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Британская актриса Мэгги Смит, отдавшая театральной сцене и съемкам в кино всю жизнь, умерла в возрасте 89 лет. Об этом со ссылкой на заявление семьи сообщила газета The Sun.

Среди ее последних ролей стали профессор Макгонагалл в серии фильмах о Гарри Поттере, а также острая на язык вдовствующая графиня Вайолет Кроули в сериале «Аббатство Даунтон».

«Она мирно скончалась в больнице рано утром в пятницу, 27 сентября. Будучи очень замкнутым человеком, она провела последние дни в окружении друзей и родных», - говорится в сыновей актрисы Криса Ларкина и Тоби Стивенсона.

Они поблагодарили персонал больницы Челси и Вестминстера за заботу и о матери и безграничную доброту, которой ее окружили перед уходом из жизни.

Сыновья подчеркнули, что вместе с внуками актрисы переживают потерю матери и бабушки. Поэтому не станут давать никаких комментариев пока находятся в трауре.

Великобритания Кино Фильмы Актеры Гарри Поттер

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