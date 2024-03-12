Стало известно, как живет единственная внучка Гурченко

Женщина не работает, а средства на жизнь получает от сдачи недвижимости известной российской актрисы в аренду. В наследство Королева получила четыре квартиры. Кроме того, на протяжение нескольких лет под вопросом продажа дачи Гурченко с домом площадью в 150 «квадратов».

Сама внучка легендарной актрисы отказалась комментировать эту тему. Однако ее близкий друг шоумен Прохор Шаляпин рассказал, что женщина ведет здоровый образ жизни и давно отказалась от алкоголя. Ранее у Королевой было депрессивное состояние.

«Живет своей тихой мирной жизнью, гуляет с собакой, занимается дочкой. Она просто не появляется нигде, не любит внимание. Живет спокойно, не спивается», - отметил Шаляпин.

Ранее дочь Александра Абдулова рассказала, что делает, чтобы почувствовать присутствие отца. Девушка включает фильм «Чародеи» и всегда плачет во время сцены под песню «Представь себе».