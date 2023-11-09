Стало известно, как умерла дочь Людмилы Гурченко

Мария Королева умерла шесть лет назад - 8 ноября 2017 года. По словам Садальского, женщине стало плохо по дороге к врачу.

«Шесть лет назад, утром 8 ноября Мария пошла на прием к терапевту, но потеряла сознание, не успев выйти из подъезда, умерла в парадной», - рассказал актер.

Садальский отметил, что многие противопоставляли Гурченко и ее дочь из-за разницы во внешности. Акртиса была признанной красавицей, а Королева, по словам Садальского, «не обращала внимания на то, как она выглядит». Но все же, выразил уверенность актер, мать и дочь были очень похожи.

«У нее был такой же Люсин характер. Это два сильных характера, два сильных человека» - написал Садальский.

В апреле 2021 года внучка Людмилы Гурченко Елена Королева рассказала о пропаже бриллиантов своей бабушки.

Станислав Садальский поделился своими воспоминаниями о Марии Королевой - дочери Людмилы Гурченко. В своем блоге актер рассказал, какой запомнил Марию.