Стало известно, как Пугачева отметит 75-летие

По данным издания, певица планирует устроить большой банкет на 160 человек для друзей и родственников. В числе гостей ожидаются музыкант Стас Намин и продюсер Александр Достман.

Также журналисты сообщили, что Пугачева в честь 75-летия хочет провести концерт в Израиле и гастрольный тур по Европе, хотя сама певица о таких планах пока не рассказывала.

Ранее газета «Комсомольская правда» подсчитала, сколько Алла Пугачева заработала за годы своей карьеры. По данным издания, общий доход певицы составил около 14 миллиардов рублей. В частности, в 2019 году она заработала 50 миллионов рублей на юбилейных концертах, 30 миллионов - за фильм о певице и около 118 миллионов за выступления на корпоративах. В 2024 году певица выпустила новый альбом, который принес ей еще 20 миллионов.