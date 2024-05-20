20 мая 2024, 11:10

Стало известно, как Пугачева добилась титула примадонны

РИА «Новости»
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Основатель рок-группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр раскрыл, на что шла певица Алла Пугачева ради титула примадонны. Он отметил в интервью «АиФ», что артистка была готова идти по головам, чтобы стать первой.

В своем недавнем посте в соцсетях артист сравнил Пугачеву с Бабой Ягой, подсмотрев эту формулировку у лидера группы «Бахыт-Компот» Вадима Степанцова. Он пошутил о том, что в России будут пугать детей именем Пугачевой.

Он также вспомнил, что артистка много сделала, чтобы получить это звание. По его словам, некоторых она принесла в жертву ради своей карьеры.

«Титул „примадонна“, по ее мнению, мог принадлежать только ей. Она готова была за него просто не знаю что сделать. Точнее знаю, но не хочу говорить, как она расправлялась с теми, кто мог покушаться на это место. Знаю минимум пять таких историй», - подчеркнул музыкант.

Ранее шоумен Стас Барецкий сочинил песню о Пугачевой, ее муже, юмористе Максиме Галкине* и их доме в деревне Грязь. По тексту он решил открыть в их жилище морг.

* Признан иностранным агентом на территории России.

Основатель рок-группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр раскрыл, на что шла певица Алла Пугачева ради титула примадонны. Он отметил в интервью «АиФ », что артистка была готова идти по головам, чтобы стать первой.

Музыка Алла Пугачева Шоу-бизнес
20 мая 2024, 10:59
Налоговая заблокировала счета блогера Вероники Белоцерковской
РИА «Новости»
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Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера Вероники Белоцерковской*. Она задолжала государству свыше миллиона рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, блогер игнорирует оплату счетов. Ее задолженность перед государством достигла 1,1 миллиона рублей.

Ранее МВД объявило Белоцерковскую* в розыск , а после Минюст признал ее иностранным агентом. В феврале прошлого года суд заочно приговорил блогера к девяти годам тюрьмы по делу о фейках о Вооруженных силах России. После этого был снят арест с ее имущества в Москве и Санкт-Петербурге.

Сейчас Белоцерковская* находится во Франции, где развивает кулинарный бизнес и проводит светские мероприятия. На них она собирает пожертвования для ВСУ.

* Признана иностранным агентом на территории России.

Суд Налоги Блогеры Россия
20 мая 2024, 10:43
Уехавшего из России актера сериала «Кухня» заметили в Каннах
РИА «Новости»
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Известный благодаря роли в сериале «Кухня» уехавший из России актер Андрей Бурковский побывал на Каннском кинофестивале во Франции. Об этом сообщил портал Woman.ru.

На фестивале 19 мая прошла премьера фильма «Лимонов, баллада об Эдичке» режиссера Кирилла Серебренникова. Бурковский исполнил в ленте одну из ролей. Также в титрах указано имя актрисы Марии Машковой, которая приехать в Канны не смогла.

Бурковский вместе с командой режиссера прошел по красной дорожке.

В 2022 году актер вместе с семьей переехал в США, где сейчас пытается строить актерскую карьеру. При этом он не забывает о проектах на родине. Весной этого года на экраны вышел семейный фильм «Летучий корабль» с его участием.

Ранее российская журналистка Ксения Собчак прилетела на 77-й Каннский кинофестиваль на вертолете. Она не решилась пользоваться наземным транспортом из-за пробок.

Сериалы Кино Фильмы Актеры
20 мая 2024, 04:33
«Не по пробкам». Собчак раскошелилась на вертолет для визита в Канны
РИА «Новости»
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Российская журналистка Ксения Собчак прилетела на 77-й Каннский кинофестиваль. Об этом телеведущая рассказала в своем Telegram-канале.

«Я уже в зале: на экранах [режиссер] Кирилл Серебренников и продюсер Limonov Илья Стюарт», - написала Собчак, приложив фото к посту.

Ведущая не решилась пользоваться наземным транспортом и прилетела в Канны на вертолете.

«Подлетели - так, конечно, сильно удобнее прямо к дворцу фестивалей, а не по пробкам», - написала звезда.

Журналистка отметила, что два года подряд пропускала кинофестиваль. На мероприятии она встретила много своих знакомых, а также известных русских кинокритиков. Среди них - Антон Долин* и Андрей Плахов.

Ранее Собчак удивила поклонников новой фотографией в соцсетях. На ней звезда позирует в стильном образе, вдохновленном 60-ми годами прошлого века. Это черное макси-платье с пикантным вырезом, стильная сумочка, высокие туфли, элегантные серьги и подходящий к образу браслет. Фанаты отметили, что в таком виде журналистка похожа на голливудскую звезду.

* признан в России СМИ-иноагентом

Вертолеты Кино Соцсети Пробки Россия Фестивали Новый год
19 мая 2024, 15:54
Shaman сделал шокирующее признание о нижнем белье
РИА «Новости»
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Журналисты заметили, что в чемодане приехавшего в Рязань певца Ярослава Дронова (Shaman) нет нижнего белья. Артист ответил на вопросы репортеров и признался, что никогда не носит трусы. Об этом сообщило издание StarHit.

Shaman рассказал, что не понимает «концепцию нижнего белья» и поэтому не носит этот элемент одежды. Он также показал журналистам свой номер в гостинице.

«Просто как бы в этом нет смысла. Потому что как бы - а зачем? Поэтому трусов у меня нет и никогда не было», - подчеркнул музыкант.

Он добавил, что иногда поклонники дарят ему нижнее белье, в том числе женские трусы и бюстгальтеры. В издании отметили, что певец прогулялся по Рязани и раздарил цветы случайным прохожим. Артист также устроил небольшой концерт с уличными музыкантами.

Ранее певец анонсировал выход клипа «Любимая женщина». Shaman сравнил видеоролик с пирогом с начинкой, который придется по вкусу всем поклонникам.

Одежда Концерты Shaman

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