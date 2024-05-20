Стало известно, как Пугачева добилась титула примадонны

В своем недавнем посте в соцсетях артист сравнил Пугачеву с Бабой Ягой, подсмотрев эту формулировку у лидера группы «Бахыт-Компот» Вадима Степанцова. Он пошутил о том, что в России будут пугать детей именем Пугачевой.

Он также вспомнил, что артистка много сделала, чтобы получить это звание. По его словам, некоторых она принесла в жертву ради своей карьеры.

«Титул „примадонна“, по ее мнению, мог принадлежать только ей. Она готова была за него просто не знаю что сделать. Точнее знаю, но не хочу говорить, как она расправлялась с теми, кто мог покушаться на это место. Знаю минимум пять таких историй», - подчеркнул музыкант.

Ранее шоумен Стас Барецкий сочинил песню о Пугачевой, ее муже, юмористе Максиме Галкине* и их доме в деревне Грязь. По тексту он решил открыть в их жилище морг.

* Признан иностранным агентом на территории России.

Основатель рок-группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр раскрыл, на что шла певица Алла Пугачева ради титула примадонны. Он отметил в интервью «АиФ », что артистка была готова идти по головам, чтобы стать первой.