Стало известно, как Надежде Бабкиной удалось похудеть

Сама звезда ни раз признавалась, что снижала вес по системе питания 8/16. По словам Лазуренко, это техника называется интервальное голодание. В течение первых восьми часов можно есть, а в течении следующих 16 - нельзя. Потом цикл повторяется.

Нутрициолог объяснила, что правильное питание в течение восьми часов играет ключевую роль в успешном прохождении 16-часового периода голода. Очень важно не только соблюдать разнообразие и правильные пропорции пищи, но и следить за качеством продуктов, чтобы обеспечить организм всем необходимым.

При этом не все могут использовать такой метод похудения, объяснила врач. Оно имеет некоторые противопоказания, поэтому перед интервальным голоданием важно пройти обследование.

Ранее поклонники заподозрили, что Бабкина закрутила роман с 33-летним пиар-менеджером Сергеем Рябовым. Поводом для слухов стало их совместное появление на фестивале, где мужчина поцеловал певицу в области шеи.