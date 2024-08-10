10 августа 2024, 05:16

Стало известно, как Надежде Бабкиной удалось похудеть

РИА «Новости»
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Певице Надежде Бабкиной удалось похудеть благодаря пищевым паузам. Об этом заявила врач-диетолог, нутрициолог Наталья Лазуренко в беседе с изданием «Страсти».

Сама звезда ни раз признавалась, что снижала вес по системе питания 8/16. По словам Лазуренко, это техника называется интервальное голодание. В течение первых восьми часов можно есть, а в течении следующих 16 - нельзя. Потом цикл повторяется.

Нутрициолог объяснила, что правильное питание в течение восьми часов играет ключевую роль в успешном прохождении 16-часового периода голода. Очень важно не только соблюдать разнообразие и правильные пропорции пищи, но и следить за качеством продуктов, чтобы обеспечить организм всем необходимым.

При этом не все могут использовать такой метод похудения, объяснила врач. Оно имеет некоторые противопоказания, поэтому перед интервальным голоданием важно пройти обследование.

Ранее поклонники заподозрили, что Бабкина закрутила роман с 33-летним пиар-менеджером Сергеем Рябовым. Поводом для слухов стало их совместное появление на фестивале, где мужчина поцеловал певицу в области шеи.

Питание Врачи Диеты Надежда Бабкина
09 августа 2024, 18:42
«Российское жлобство». Рынска разнесла Укупника за хамскую парковку в Юрмале
Global Look Press
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Певец Аркадий Укупник в Юрмале неправильно припарковал автомобиль, заняв места для людей с ОВЗ. Фото с места событий разместила в своем Telegram-канале журналистка Божена Рынска.

«В Юрмале, как я уже писала, в разгаре курортный сезон, а вместе с ним в разгаре и российское жлобство», - написала она.

Журналистка к посту приложила фотографию, уточнив, что ее сделали возмущенные латыши. На кадрах видно синюю иномарку, которую оставили против всяких правил.

«Знаете, кто это вот так ставит машину у юрмальского супермаркета? Одну - на три инвалидных места?! Это Аркадий Укупник», - пояснила Рынска.

Позже она разместила скриншот с ответом супруги Укупника Натальи, с которой связались местные СМИ. Она объяснила журналистам, что певец только высадил друзей и сразу покинул место парковки. Однако Рынска не поверила в эту версию.

Ранее в Москве жена Укупника сбила пешехода. Ее адвокат рассказал 360.ru, что человек перебегал дорогу на красный свет светофора, поэтому никаких претензий никто не имеет.

Музыка Машины Шоу-бизнес
09 августа 2024, 17:59
Генпрокуратуру попросили проверить Лебедева после слов о «Матерях Беслана»
Global Look Press
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Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к генпрокурору России Игорю Краснову с требованием проверить интервью дизайнера и блогера Артемия Лебедева журналисту Юрию Дудю* на нарушение закона. Об этом сообщили журналисты РИА «Новости», у которых в распоряжении появился запрос.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к генпрокурору России Игорю Краснову с требованием проверить интервью дизайнера и блогера Артемия Лебедева журналисту Юрию Дудю* на нарушение закона. Об этом сообщили журналисты РИА «Новости» , у которых в распоряжении появился запрос.

Депутаты указали на то, в беседе Дудя* с Лебедевым, опубликованной 1 августа на YouTube-канале иностранного агента, много мата и оскорблений в адрес разных людей и организаций.

В особенности общественность возмутил фрагмент, где дизайнер негативно оценивает работу Всероссийской общественной организации пострадавших от террористических актов «Голос Беслана» и Ассоциации террористических актов «Матери Беслана», сопровождая высказывания отборным матом.

Останина отметила, что такие слова звучат «особенно цинично и недопустимо» в момент «вероломного вторжения ВСУ в Курскую область, нападения на населенные пункты Белгородской области» и трагедии в «Крокус Сити Холле».

До этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отказалась прощать Лебедева за оскорбление ее деятельности, озвученные в интервью Дудю*. Она уточнила, что ролик с извинениями дизайнера включат в исковое заявление.

* Физическое лицо, признанное СМИ - иностранным агентом на территории России.

Генпрокуратура РФ Юрий Дудь Артемий Лебедев
09 августа 2024, 17:56
«На это обижаться смешно». Кучера заявил, что ему не за что прощать Пугачеву
Global Look Press
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Телеведущий и актер Оскар Кучера заявил, что не обижается на слова певицы Аллы Пугачевой о «рабах и холопах», так как никогда не принимал их на свой счет. Своим мнением о Примадонне он поделился в беседе с изданием News.ru.

«Меня, как ее поклонника, сказанная ею грубость сильно задела, но я же не раб и не холоп, поэтому мне на это обижаться смешно», - сказал Кучера.

По мнению актера, с учетом статуса Примадонны певица не имеет право на такие высказывания. Он добавил, что всегда считал Пугачеву великой артисткой, но никаких надежд и иллюзий в отношении ее он никогда не питал.

Кучера также посоветовал певице думать наперед, прежде чем говорить грубые слова. Он также напомнил про высказывание бывшего мужа Пугачевой, певца Филиппа Киркорова, про « не ту дверь ». Тогда артисту пришлось извиняться за присутствие на «почти голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Филипп Киркоров Алла Пугачева Актеры Шоу-бизнес
09 августа 2024, 17:40
«Это самый чистый кайф»: Сердюков показал романтичное видео с Бородиной
Global Look Press
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Роман телеведущей Ксении Бородиной и участника реалити-шоу «Последний герой» Николая Сердюкова перестал быть тайной. В социальной сети Instagram* блогер разместил романтическое видео с возлюбленной и признался ей в чувствах.

«Ты рядом со мной, и это самый чистый кайф», - подписал он.

Экс-ведущая «Дома-2» ответила Сердюкову в комментариях под роликом.

«Николай, вы приносите удачу», - написала она.

Видео представляет собой серию кадров их истории любви. В ролике Бородина с избранником страстно целуются, танцуют на улице и обнимаются. Также в ролик вошли сцены со счастливой телеведущей, которая получает шикарные букеты цветов от возлюбленного.

Бородина долго скрывала избранника, объясняя это тем, что счастье любит тишину. Однако на днях она поделилась в своем блоге фотографией, на которой она обнимает в лифте мужчину.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Отношения Шоу-бизнес Ксения Бородина

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