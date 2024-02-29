Стало известно, как изменился гонорар Киркорова после скандала

«После того как он вошел не в ту дверь, злые языки стали говорить, что Филипп скатился в цене и готов работать за 50 тысяч долларов, а то и за 30 тысяч долларов. Это все выдумки - он никогда не ездил за такие деньги. Эти два месяца он просто не работал», - уточнил продюсер.

Он также добавил, что, несмотря на осуждение в адрес певца, фанатов у него все же больше. Лавров выразил уверенность, что поклонники соскучились по исполнителю, поэтому вполне вероятно, что артист анонсирует тур ближе к лету.

Лавров предположил, что музыкант даже может поднять ценник на свои выступления на фоне ажиотажа после длительного отсутствия певца на сцене.

Ранее Австралия внесла Киркорова в санкционный список.