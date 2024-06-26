Стало известно имя женщины, причастной к смерти Мэтью Перри

Полицейские полагают, что в смерти артиста замешаны третьи лица, так как в организме покойного выявили недостаточное для летального исхода количество кетамина. Также в его доме не нашли наркотиков.

По данным издания, в рамках дела допросили бывшую супругу Шина. С ней у Перри завязались дружеские отношения после знакомства в реабилитационном центре. Следователи полагают, что Мюллер могла дать актеру запрещенные вещества.

У актрисы изъяли для проверки телефон и ноутбук. Адвокаты Мюллер приступили к активной работе, чтобы защитить ее честь и достоинство.

Ранее в целях безопасности женщины полиция не разглашала ее имя. Во время допроса она не признала свою вину , но согласилась сотрудничать со следствием.