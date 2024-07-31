Стало известно имя самой красивой в мире актрисы

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«Аня Тейлор-Джой стала явным победителем, когда все элементы лица измерили на предмет физического совершенства», - сказал он.

Лицо 28-летней актрисы соотнесли с правилом золотого сечения и выяснили, что пропорции на 94,66% близки к совершенству. Глаза Тейор-Джой получили самый высокий балл - 98,9%. Также высокие баллы у лба (98%) и подбородка (97%).

Второе место заняла Зендея. У нее губы набрали 94,37%. На третьем месте 27-летняя актриса Белла Хадид. Ее подбородок оценили в 99,7%. Замкнули пятерку Марго Робби (93,43%) и 42-летняя Сон Хе Ге (92,67%).

Ранее портал ListChallenges составил список самых обаятельных звезд. Одними из наиболее привлекательных актрис назвали Монику Беллуччи и Анджелину Джоли.