30 декабря 2024, 21:34

Стало известно имя победителя шоу «Звезды в джунглях»

Freepik
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На телеканале ТНТ назвали имя победителя реалити-шоу «Звезды в джунглях», которое проходило в Колумбии. Актер и юморист Игорь Чехов быстрее своих соперников справился с последним заданием и выиграл 7,5 миллиона рублей.

Именно Чехов с первых дней реалити смог наладить хорошие отношения со своими соперниками. Финальное испытание он проходил с певцом Natan (Натан Миров) и комиком Александром Волоховым.

Финалисты искали выход из лабиринта, а по пути собирали фигурки-человечков. До последних секунд состязания было не понятно, кто завоюет титул победителя проекта. Первым испытание смог пройти Чехов, на несколько минут опередив Natan. Свою победу он посвятил супруге - актрисе Юлии Топольницкой. По словам Чехова, он обещал жене вернуться домой с победой.

Другой участник «Звезд в джунглях» Natan оказался в центре скандала из-за романа с блогершей Валерией Чекалиной. Свое поведение на реалити он оправдал нехваткой секса с женой. Сама Лерчек заявила, что жалеет об интрижке с музыкантом.

Скандалы Секс Актеры
29 декабря 2024, 01:11
Прощание с Янисом Тиммой. Единственному ребенку баскетболиста не дали увидеть отца в гробу
Unsplash
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Церемония прощания с известным латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который ушел из жизни в 32 года, прошла в Рижском крематории. По информации сайта 7Дней.ру, на мероприятии не присутствовал единственный ребенок спортсмена.

Издание сообщило, что проститься с бывшим мужем Анны Седоковой пришло больше людей, чем ожидалось, из-за чего мероприятие затянулось. Родители Яниса, Аусма и Райтис, были рядом с его первой женой Саной Ошой, но 6-летний сын Кристиан так и не появился у гроба отца.

Решение оставить мальчика дома приняла его мать. По словам Саны, она считала, что церемония могла стать для ребенка слишком тяжелым испытанием. Более того, о смерти отца мальчик узнал всего несколько дней назад - Сана призналась, что долго не могла найти подходящие слова, чтобы сообщить сыну о трагедии.

Анна Седокова на похоронах тоже не появилась. После известия о смерти Тиммы у певицы произошел нервный срыв, и она попала в больницу. Причиной смерти баскетболиста, как сообщалось ранее, стал суицид.

Пресса ранее сообщила, что близкие Тиммы уверены - до самоубийства его довела Анна Седокова. По информации СМИ, полиция уже начала проверку певицы.

Церемония прощания с известным латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который ушел из жизни в 32 года, прошла в Рижском крематории. По информации сайта 7Дней.ру , на мероприятии не присутствовал единственный ребенок спортсмена.

Спортсмены Дети Анна Седокова
28 декабря 2024, 17:26
Канадская актриса и супермодель Дейл Хэддон умерла из-за отравления угарным газом
Global Look Press
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Супермодель и актриса Дейл Хэддон из Канады скончалась в возрасте 76 лет. Об этом сообщила американская телерадиокомпания CBS News.

«Дэйл Хэддон была найдена мертвой в спальне на втором этаже в апартаментах», - сообщило издание.

По данным CBS News, смерть наступила из-за отравления угарным газом. Утечка произошла в доме дочери модели Райан в округе Бакс в штате Пенсильвания 27 декабря. Также в доме находился 76-летний мужчина, личность которого не разглашается. За его жизнь сейчас борются врачи.

Дейл Хэддон родилась в Торонто в 1948 году. Одной из самых известных моделей мира она стала в 70-80-х годах и неоднократно входила в топ самых красивых женщин мира. В 1973 году она дебютировала в кино. Широкую известность Хэддон приобрела благодаря роли Перл Профет в фильме «Киборг». Всего в фильмографии актрисы 25 фильмов и ряд телешоу.

Ранее стало известно о смерти актрисы Оливии Хасси , сыгравшей главную роль в фильме «Ромео и Джульетта» режиссера Франко Дзеффирелли. Ей было 73 года. Артистка умерла дома, в окружении своих близких.

Канада Актеры
28 декабря 2024, 07:28
Умерла звезда итальянского фильма «Ромео и Джульетта»
РИА «Новости»
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Актриса Оливия Хасси, сыгравшая главную роль в фильме «Ромео и Джульетта» режиссера Франко Дзеффирелли, скончалась на 74 году жизни. Об этом сообщила газета The Hollywood reporter.

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Родившаяся в Аргентине артистка умерла дома, в окружении своих близких.

«Оливия была замечательным человеком, чья теплота, мудрость и чистая доброта тронули жизни всех, кто ее знал», - сообщили ее родственники в официальном аккаунте в Instagram*.

По информации издания, в 2008 году у актрисы обнаружили рак груди.

Среди известных фильмов, в которых снималась Хасси, были «Смерть на Ниле» 1978 года, «Черное Рождество» и мини-сериал «Иисус из Назарета». На момент съемок в «Ромео и Джульетт» артистке было всего 15 лет. Картина получила несколько «Оскаров», а также премии «Золотой глобус» и BAFTA.

Ранее из жизни ушла испанская актриса Мариса Паредес. Она получила известность благодаря участию в фильмах кинорежиссеров Фернандо Труэбы, Агусти Вильяронга и Педро Альмодовара.

Италия Фильмы Актеры
28 декабря 2024, 04:52
Дудю пригрозили двумя годами тюрьмы
РИА «Новости»
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Против блогера и иноагента Юрия Дудя* могут возбудить уголовное дело. Ему грозит наказание до двух лет лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным агентства, блогера могут привлечь к уголовной ответственности по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (статья 330.1 УК РФ).

В случае возбуждения уголовного дела Дудя* могут лишить свободы на срок до двух лет, сообщил собеседник ТАСС.

В октябре этого года после того, как блогер выпустил интервью с дизайнером Артемием Лебедевым, его уже привлекали к административной ответственности , причем это был не первый раз.

Ранее суд приговорил телеведущую Татьяну Лазареву к 6,5 года лишения свободы. Такое наказание она получила по делу об оправдании терроризма. В одном из интервью актриса одобрила террористические атаки украинских военных в России.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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