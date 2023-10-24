Стало известно, где живут Пугачева с Галкиным на Кипре

Информация о том, что члены звездной семьи стали обладателями элитной недвижимости на Кипре, появилась в 2021 году. Тогда риелторы из Лимассола рассказали съемочной группе НТВ, что Галкин* с Пугачевой купили апартаменты в строящемся небоскребе One. Сейчас элитный ЖК достроен и готов к заселению.

Башне One - самый дорогой жилой комплекс Лимассола и самый высокий ЖК на первой линии моря в Европе. Его высота - 170 метров. В каждой квартире - панорамные окна и терраса с видом на море. Самые дешевые квартиры стоят от 64 миллионов рублей, самые дорогие - свыше миллиарда.

Ранее стало известно, что Пугачева с детьми уехала из Израиля и не выходит на связь. Знакомые Примадонны предположили, что певица может быть на Кипре или в США. И там, и там у нее есть недвижимость.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.