17 марта 2024, 23:26

Стало известно, где захоронят урну с прахом Ширвиндта

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Урну с прахом народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщили на сайте Театра сатиры, президентом которого был артист.

Урну с прахом народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщили на сайте Театра сатиры , президентом которого был артист.

«Решение о дате похорон примут родственники Александра Анатольевича, о чем сообщат позднее», - добавили в пресс-службе культурного учреждения.

Коллеги нородного артиста также пообещали оказать семье необходимую поддержку.

Прощание с актером состоится в театре в понедельник, 18 марта, в 12:00.

Александр Ширвиндт скончался в пятницу, 15 марта , в возрасте 89 лет. Через четыре месяца он должен был отметить юбилей в кругу близких и коллег. Предварительной причиной смерти артиста в СМИ назвали проблемы с сердцем.

Ранее сын актера Михаил опубликовал последнее видео с участием отца. В последнем ролике тот поделился воспоминаниями о фотографе Юрии Росте.

Кино Фильмы Актеры
17 марта 2024, 23:13
«Люди пошли ва-банк». Михалков высказался о воссоединении Крыма с Россией
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Народный артист России, режиссер Никита Михалков в 10-ю годовщину «Крымской весны» назвал воссоединение Крыма с Россией огромным подвигом. В эфире телеканала «Крым 24» он отметил, что жители полуострова пережили «невероятные потрясения».

«То, что люди пошли ва-банк, это был, с одной стороны, отрицательный сгусток энергии к проискам неофашистов и вооруженному государственному перевороту, а с другой - страсть, с которой они хотели воссоединиться с Россией. Это огромный подвиг», - отметил режиссер.

По словам Михалкова, это подвиг не только Крыма и России, но и отдельных конкретных людей, которые не боялись рисковать. Затем артист уточнил, что имеет ввиду в том числе президента Владимира Путина.

Михалков прибыл в Крым несколько дней назад на открытие отреставрированной картинной галереи Айвазовского в Феодосии. Накануне, 16 марта, он принял участие в голосовании на избирательном участке в Симферополе.

Крым Владимир Путин Никита Михалков
17 марта 2024, 04:02
Лолита рассказала, кто придумал псевдоним Shaman
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певица Лолита Милявская раскрыла тайну псевдонима Shaman. Исполнительница призналась, что певец Ярослав Дронов выбрал себе сценическое имя после ее слов. Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу «Повесточка».

«Это я его Shaman назвала, и он мне недавно это вспоминал. Я ему сказала: „Ты какой-то шаман“. И он мне говорит: „Представляешь, откуда пошло?“» - рассказала Милявская.

Певица добавила, что Дронову удалось избежать «звездной болезни», и слава его совершенно не испортила.

Неделю назад во время концерта в Москве Shaman вывел на сцену незрячего ребенка и спел вместе с ним песню «Улетай». По словам певца, он познакомился с мальчиком осенью прошлого года на одном из выступлений и узнал, что у него есть мечта - спеть вместе со своим кумиром. На весеннем концерте Shaman смог исполнить мечту ребенка.

Дети Концерты Музыка Лолита Милявская Shaman
17 марта 2024, 02:48
Жена Петросяна раскрыла подробности о рождении дочери
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась с поклонниками информацией о дочери. Наследница родилась в 2023 году, сообщила блогер на своей странице в Instagram*.

«Я не буду лукавить, не скажу вам сразу, что дочь родилась не на днях. Это неправда. Дочь родилась в прошлом году», - отметила она.

Брухунова поблагодарила за поздравления с рождением дочери и пообещала поделиться новыми подробностями, когда будет к этому готова.

Многих подписчиков удивила новость о рождении ребенка, ведь ранее пара не рассказывала о беременности Брухуновой. Некоторые комментаторы предположили, что супруги якобы воспользовались услугами суррогатной матери. По словам жены Петросяна, она просто не выносила свою беременность на публику.

О том, что 78-летний Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова вновь стали родителями , стало известно 13 марта. Жена юмориста выложила фото семьи с новорожденной в соцсетях.

*Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Дети Семья Евгений Петросян
17 марта 2024, 01:34
Назван победитель шоу «Экстрасенсы. Реванш»
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Ведьма Соня Егорова стала обладательницей титула победителя шоу «Экстрасенсы. Реванш» на телеканале ТНТ. В финал проекта вышли три «сильнейшие ведьмы» — Ангелина Изосимова, Николь Кузнецова и Соня Егорова. Они легко проходили испытания.

Лучшую конкурсантку выбирали женщины, участвующие в заданиях. В итоге первое место досталось Егоровой, второе ­и третьей - Кузнецовой и Изосимовой соответственно.

Егорова пришла на «Битву экстрасенсов» в 18-м сезоне, удивив публику своими способностями. Тогда ей досталось только второе место.

Сейчас о ведьме все больше говорят в связке к рэпером Pharaoh, за которого она вышла замуж в 2023 году.

В начале года участники шоу «Экстрасенсы. Реванш» заявили, что планируют устроить дуэль с медиумом и членом жюри Александром Шепсом. Ведунья Изосимова назвала его своим «призом».

Тарологу Александру Кинжинову не особенно повезло в дуэли. Перед началом испытания Шепс попросил его дать ему свою колоду карт. Тот согласился и услышал в ответ, что ни один таролог свой инструмент в чужие руки не отдаст.

Ведьма Соня Егорова стала обладательницей титула победителя шоу «Экстрасенсы. Реванш» на телеканале ТНТ. В финал проекта вышли три «сильнейшие ведьмы» - Ангелина Изосимова, Николь Кузнецова и Соня Егорова. Они легко проходили испытания.

Россия Экстрасенсы Телевидение

Новости по теме