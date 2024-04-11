11 апреля 2024, 03:06

Стало известно, где похоронят покончившего с собой певца Евгения Кунгурова

РИА «Новости»
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Оперного певца Евгения Кунгурова решили похоронить в родном поселке Заречный в Свердловской области, но до этого на Троекуровском кладбище 11 апреля состоится церемония прощания с артистом. Об этом РИА «Новости» рассказал концертный директор Сергей Пудовкин.

«Хоронить будут на родине в поселке Заречный Свердловской области. Прощание пройдет на Троекуровском кладбище в 15:00», - рассказал он.

В Заречном живут родители оперного певца. Как признался отец Кунгурова, о смерти сына он узнал из телефонного звонка. По его словам, артист страдал не от депрессии, а от тяжелой болезни.

При этом Telegram-канал Mash сообщил, что Кунгуров только в 2023 году трижды обращался за помощью в психиатрические клиники. По информации издания, врачи диагностировали певцу смешанное тревожное расстройство и глубокую депрессивную фазу, но он отказался от медикаментов, предпочитая лечиться у остеопатов и гипнологов.

Ранее соседка покойного оперного певца рассказала, что он выглядел подавленным незадолго до своей гибели, а другие жильцы отметили, что в творческом плане у него все было хорошо, он не был похож на человека с депрессией или компульсивным расстройством.

Музыка Свердловская область Москва
11 апреля 2024, 03:33
Тяжелобольного Брюса Уиллиса заметили на прогулке в Калифорнии
Global Look Press
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Страдающего деменцией 69-летнего голливудского актера Брюса Уиллиса заметили на прогулке. Фотографиями тяжелобольной звезды поделилось издание The Mirror.

Актера сфотографировали, когда он вместе с ассистентом возвращался после прогулки в районе Шерман-Окс в Калифорнии. Улисс ехал на пассажирском сиденье автомобиля. На нем была красная футболка и темно-синий свитер.

В феврале прошлого года семья Брюса Уиллиса сообщила о развитии у актера прогрессирующей лобно-височной деменции. Недуг сильно повлиял на когнитивные способности звезды, у него возникли проблемы с общением. Лекарств от этой болезни пока не существует. Из-за диагноза Уиллис принял решение завершить карьеру.

В марте этого года стало известно, что младшей дочери Брюса Уиллиса и актрисы Деми Мур тринадцатилетней Таллуле поставили диагноз аутизм.

Болезни Калифорния Актеры Брюс Уиллис
11 апреля 2024, 01:59
После развода Бедрос Киркоров успел сменить одну молодую возлюбленную на другую
РИА «Новости»
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Личная жизнь у 91-летнего Бедроса Киркорова даже после развода с супругой Людмилой, с которой он прожил в браке более 25 лет, не сбавляла обороты. У него появилась новая возлюбленная, причем младше его на пару десятков лет, сообщил сайт kp.ru.

После развода Бедрос Филиппович сошелся со своей 43-летней помощницей по имени Олеся. О ней стало известно после представления Филиппом Киркоровым на концерте в Кремлевском дворце.

«В зале мой папа, человек, который дал мне жизнь, дал мне фамилию и который сегодня в свои почти 91 со своей молодой избранницей сидит и аплодирует мне. Вот с кого надо брать пример!» - заявил певец.

Долго роман не продлился, так как влюбленные поссорились.

Бедрос Филиппович один пробыл недолго. У него снова появилась «боевая подруга» - племянница известного советского летчика Алексея Маресьева. Они познакомились еще в то время, когда артист жил с Олесей.

После ухода последней новая пассия ее быстро заменила. Этой женщине 57 лет, она занимается благотворительностью. По словам приятелей Киркорова, он сейчас светится от счастья и постоянно благодарит ее за внимание и заботу.

Ранее Филипп Киркоров назвал своего отца «дамским угодником».

Филипп Киркоров Музыка Громкие разводы
10 апреля 2024, 17:36
«Человек — легенда». Волочкова рассказала, что запятнать репутацию Пугачевой невозможно
РИА «Новости»
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Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала новости о съемках фильма, посвященного певице Алле Пугачевой, и назвала примадонну великой артисткой. Своим мнением о ней танцовщица поделилась с порталом Teleprogramma.pro.

Волочкова отметила значительный вклад Пугачевой в российскую культуру. Она также высказала мнение, что документальный фильм журналистки Ксении Собчак о певице не сможет унизить ее достоинства. По мнению танцовщицы, возвращать доброе имя примадонне также не нужно.

«Ее [Пугачевой] репутацию никто не сможет запятнать. Этот человек - легенда, великий человек, и я ей очень благодарна. Она мне помогла своим именем, своим величием, поэтому, о чем вы говорите вообще? Возвращать репутацию, которую запятнать невозможно?» - заявила Волочкова.

Она добавила, что возвращать репутацию нужно не примадонне, а Собчак.

Выход ленты о жизни и карьере Пугачевой будет приурочен к 75-летию знаменитой артистки.

Ксения Собчак Фильмы Алла Пугачева Анастасия Волочкова
10 апреля 2024, 16:56
«Ни одной зацепки». Дмитрий Колдун отреагировал на версию о суициде Кунгурова
РИА «Новости»
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Певец Дмитрий Колдун заявил, что оперный певец Евгений Кунгуров не выглядел как человек, который собирается покончить жизнь самоубийством. Воспоминаниями об артисте он поделился с изданием «Московский комсомолец».

Артист рассказал, что встречался с погибшим за несколько месяцев до его трагической гибели. Тогда он не увидел в поведении Кунгурова никаких тревожных сигналов.

«Первым делом, когда прочитал новость, я стал вспоминать и анализировать, как такое могло случиться? И не нашел ни одной зацепки. <…> Мы шутили, мы обсуждали какие-то вещи, более или менее серьезные. Все было достаточно живо», - поделился Колдун.

По словам певца, Кунгуров рассказывал о своих успехах и делился новостями. Он выглядел воодушевленным и интересовался тем, что происходит вокруг.

«Он был очень талантливым, и закапывать такой талант в землю было бы неправильно, и я думаю, он это знал», - заключил певец.

Тело Кунгурова нашли 8 апреля на Зоологической улице в Пресненском районе Москвы. Знакомые сообщили, что у звезды были проблемы с психикой. Отец погибшего рассказал о его страшной болезни.

Музыка Шоу-бизнес

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