Стало известно, где похоронят покончившего с собой певца Евгения Кунгурова

«Хоронить будут на родине в поселке Заречный Свердловской области. Прощание пройдет на Троекуровском кладбище в 15:00», - рассказал он.

В Заречном живут родители оперного певца. Как признался отец Кунгурова, о смерти сына он узнал из телефонного звонка. По его словам, артист страдал не от депрессии, а от тяжелой болезни.

При этом Telegram-канал Mash сообщил, что Кунгуров только в 2023 году трижды обращался за помощью в психиатрические клиники. По информации издания, врачи диагностировали певцу смешанное тревожное расстройство и глубокую депрессивную фазу, но он отказался от медикаментов, предпочитая лечиться у остеопатов и гипнологов.

Ранее соседка покойного оперного певца рассказала, что он выглядел подавленным незадолго до своей гибели, а другие жильцы отметили, что в творческом плане у него все было хорошо, он не был похож на человека с депрессией или компульсивным расстройством.