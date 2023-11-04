Стало известно, чем занимается пропавший Геннадий Малахов после скандала с Малышевой

Затяжное исчезновение Передача о нетрадиционной медицине в свое время очень понравилась зрителям, программу даже номинировали на ТЭФИ-2007 как лучшее развлекательное шоу. Несколько лет напарницей Малахова была Елена Проклова, но в 2010 году ее сменили два врача - Наталья Морозова и Василий Генералов.

В какой-то момент шоумен резко пропал. Не пришел на съемки нового выпуска, отключил телефон и перестал выходить на связь. Позже стало известно, что Малахов устал и не смог участвовать в программе. Только весной 2012 года ведущей вернулся на телеэкраны. Зрители познакомились с его новым проектом «В гостях у Геннадия Малахова».

Скандал с Малышевой В 2019 году знаменитость рассказал о ссоре с теледоктором Еленой Малышевой, которая вела медицинскую передачу «Жить здорово!». Конфликт начался после критики женщины в адрес Малахова. Она обвинила его в пропаганде нетрадиционной медицины и призвала отправить за решетку.

«Я слышал, что она показывала танец матки, обрезала крайнюю плоть в прямом эфире! Мне люди звонили, рассказывали. Я не знаю, ради чего она это делает. Я же в ее голову не залезаю», - рассказал ведущий.

Сейчас Геннадий Малахов развивает YouTube-канал, где рассказывает о лечебных практиках.

Ранее Малышева посоветовала отдавать предпочтение темному шоколаду с небольшим количеством сахара в составе. По ее словам, в этом продукте много катехинов, которые снижают риски развития раковых клеток.

Телеведущий Геннадий Малахов стал популярным благодаря программе «Малахов », где рассказывал о методах нетрадиционной медицины. Однако в последние годы о мужчине ничего не слышно. Чем теперь занимается популяризатор нестандартного лечения рассказало издание News.ru.