04 ноября 2023, 05:06

Стало известно, чем занимается пропавший Геннадий Малахов после скандала с Малышевой

YouTube
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Телеведущий Геннадий Малахов стал популярным благодаря программе «Малахов+», где рассказывал о методах нетрадиционной медицины. Однако в последние годы о мужчине ничего не слышно. Чем теперь занимается популяризатор нестандартного лечения рассказало издание News.ru.

Затяжное исчезновение Передача о нетрадиционной медицине в свое время очень понравилась зрителям, программу даже номинировали на ТЭФИ-2007 как лучшее развлекательное шоу. Несколько лет напарницей Малахова была Елена Проклова, но в 2010 году ее сменили два врача - Наталья Морозова и Василий Генералов.

В какой-то момент шоумен резко пропал. Не пришел на съемки нового выпуска, отключил телефон и перестал выходить на связь. Позже стало известно, что Малахов устал и не смог участвовать в программе. Только весной 2012 года ведущей вернулся на телеэкраны. Зрители познакомились с его новым проектом «В гостях у Геннадия Малахова».

Скандал с Малышевой В 2019 году знаменитость рассказал о ссоре с теледоктором Еленой Малышевой, которая вела медицинскую передачу «Жить здорово!». Конфликт начался после критики женщины в адрес Малахова. Она обвинила его в пропаганде нетрадиционной медицины и призвала отправить за решетку.

«Я слышал, что она показывала танец матки, обрезала крайнюю плоть в прямом эфире! Мне люди звонили, рассказывали. Я не знаю, ради чего она это делает. Я же в ее голову не залезаю», - рассказал ведущий.

Сейчас Геннадий Малахов развивает YouTube-канал, где рассказывает о лечебных практиках.

Ранее Малышева посоветовала отдавать предпочтение темному шоколаду с небольшим количеством сахара в составе. По ее словам, в этом продукте много катехинов, которые снижают риски развития раковых клеток.

Телеведущий Геннадий Малахов стал популярным благодаря программе «Малахов », где рассказывал о методах нетрадиционной медицины. Однако в последние годы о мужчине ничего не слышно. Чем теперь занимается популяризатор нестандартного лечения рассказало издание News.ru.

Елена Малышева Телевидение
04 ноября 2023, 02:40
Цукерберга прооперировали после спарринга
РИА «Новости»
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Американский бизнесмен, глава корпорации Meta* Марк Цукерберг попал в больницу после спарринга. Миллиардер написал в соцсети, что порвал связку и ее заменили на операции.

«Порвал крестообразную связку во время спарринга и только что вышел из операции по ее замене», - написал Цукерберг на своей странице.

Травму бизнесмен получил при подготовке к бою MMA, запланированному на начало 2024 года. Теперь состязание придется отложить, отметил миллиардер.

В начале октября Цукерберг выложил в Сеть фотографии с синяками на лице. Магнат сообщил, что «спарринг вышел из-под контроля». Бизнесмен пошутил, что придется менять фото на аватаре.

В мае СМИ подсчитали, что доход Цукерберга за текущий год вырос на 44,3 миллиарда долларов. Стоимость активов магната оценивается в 89,9 миллиарда долларов, в рейтинге Bloomberg Billionaires Index он занимает 12-е место.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Марк Цукерберг
04 ноября 2023, 01:50
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» и «Мажора» Галина Мочалова
Кадр из к/ф "Чиновница"
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Заслуженная артистка РФ Галина Мочалова умерла на 90 году жизни. Об этом сообщили в театре «Приют комедианта».

«Мы приносим самые искренние соболезнования родным, близким, а также всем поклонникам таланта Галины Владимировны», - сказано в некрологе.

Актриса скончалась 2 ноября, через 60 дней ей бы исполнилось 90 лет.

Мочалова появилась на свет 18 ноября 1933 года. После школы будущая звезда окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (сейчас Российский государственный институт сценических искусств - прим. ред.). Она вела свою деятельность в петербургских театрах «Комедианты» и «Приют комедианта», также служила в театре имени Лесовета. В 2007 году Мочаловой присвоили звание заслуженной артистки РФ.

Поклонники запомнили актрису по таким проектам, как «Улицы разбитых фонарей», «Мажор-3», «Тайны следствия», «Литейный», «Мастер и Маргарита» и многие другие. На счету у знаменитости 87 ролей в разных сериалах и кино.

Сериалы Кино Фильмы Актеры
04 ноября 2023, 00:37
Индийский актер фильма «Аватар» скончался от удушья
Freepik
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Индийский актер Джуниор Балайя скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщило издание Hindustan Times.

Он умер в своей резиденции в индийском городе Ченнаи. По информации журналистов, артист задохнулся. О других подробностях пока неизвестно.

Артист родился в деревне Сунданкоттай в округе Тутукуди индийского штата Тамилнад. Джуниор был третьим сыном актера Тирунелвели Субраманьяна Балайя.

Поклонники видели Джуниора Балайя в более 100 фильмах, среди них: «Каракатаккаран», «Гопура Васалиле» и «Сундаракандам», «Джули Ганапати», «Аандан Адимаи» и другие. Также мужчина снимался в индийском фильме «Аватар» 1995 года, созданным режиссером Нассаром.

В 2015 году он снялся в четырех картинах, включая «Тани Оруван» и «Пули», а за год до этого объявил о намерениях стать кинопродюсером, чтобы начать актерскую карьеру своего сына Рохита.

Индия Актеры
03 ноября 2023, 23:51
Галкин сделал первое заявление после возвращения Пугачевой в Россию
РИА «Новости»
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Шоумен Максим Галкин* остался один с детьми, когда его жена певица Алла Пугачева вернулась в Россию. После ее отъезда артист вышел на связь и сделал заявление в соцсетях.

В видеообращении знаменитость предупредил поклонников, что его концерты в Израиле перенесут на весну. В марте и апреле Галкин* намерен выступить в разных городах.

Свою жену шоумен не упомянул, но во время речи переходил из комнаты в комнату. На момент съемки видео в посещенных артистом локациях никого не было, подписчики даже смогли разглядеть обстановку жилища. Где находились дети звездной пары близнецы Лиза и Гарри, неизвестно.

О возвращении Аллы Пугачевой стало известно 2 ноября. Как сообщил Telegram-канала Baza, звезда пересекла границу с Россией на пограничном переходе в Псковской области. Уже на следующий день ее заметили на Ленинградском вокзале в Москве. Момент прибытия вокалистки попал на видео. На кадрах видно, что женщина приехала на Родину одна. Сколько времени Пугачева пробудет в стране, пока неизвестно.

* Максим Галкин - физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.

Алла Пугачева Максим Галкин

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