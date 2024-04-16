Стало известно, чем занимается Блиновская в СИЗО

В зону специальной военной операции недавно отправился ее супруг, бизнесмен Алексей Блиновский. Сейчас у мужчины значительные финансовые проблемы из-за больших долгов и проблем с семейными счетами. Блиновский практически лишился бизнеса, из 12 его компаний три находятся в процессе ликвидации.

В следственном изоляторе Блиновская не придерживается гламурного образа. Она носит спортивный костюм и единственная из сокамерниц не пользуется косметикой.

Супружеской паре вменяют неуплату налогов на сумму более чем 900 миллионов рублей. Сумма легализованных ими средств недавно выросла с 43 миллионов рублей до более чем 700 миллионов рублей.