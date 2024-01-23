Стали известны условия содержания Блиновской в СИЗО

«Сегодня при посещении граждан в СИЗО-6 зашли к Елене Блиновской», - отметил правозащитник.

Он рассказал, что в камере были свободные места. В помещении секретарь также увидел работающую бытовую технику, в том числе холодильник, телевизор и чайник. После карантина «королеву марафонов» переведут в обычную камеру.

По словам Мельникова, Блиновская, как и все содержащиеся в карантинной камере люди, может ежедневно совершать прогулки и получать доступ к библиотеке.

Блиновскую поместили в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста, сообщил RT. Тренера по личностному росту обвинили в том, что она, несмотря на запрет суда, устроила вечеринку, в которой участвовали более 15 человек.