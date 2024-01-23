23 января 2024, 17:34

Стали известны условия содержания Блиновской в СИЗО

РИА «Новости»
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Блогера и тренера по личностному росту Елену Блиновскую временно поместили в обычную карантинную камеру, рассчитанную на 20 человек. Об этом заявил секретарь ОНК Алексей Мельников в своем Telegram-канале.

«Сегодня при посещении граждан в СИЗО-6 зашли к Елене Блиновской», - отметил правозащитник.

Он рассказал, что в камере были свободные места. В помещении секретарь также увидел работающую бытовую технику, в том числе холодильник, телевизор и чайник. После карантина «королеву марафонов» переведут в обычную камеру.

По словам Мельникова, Блиновская, как и все содержащиеся в карантинной камере люди, может ежедневно совершать прогулки и получать доступ к библиотеке.

Блиновскую поместили в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста, сообщил RT. Тренера по личностному росту обвинили в том, что она, несмотря на запрет суда, устроила вечеринку, в которой участвовали более 15 человек.

Блогеры СИЗО Задержание блогера Елены Блиновской
23 января 2024, 17:07
Умер создатель группы Boney M
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Композитор, создатель группы Boney M Франк Фариан (настоящее имя — Франц Ройтер) ушел из жизни. Об этом сообщил телеканал NTV.

Музыкант скончался в возрасте 82 лет. По данным СМИ, Фариан умер в своем доме в Майами.

Артист основал группу Frankie Farian und die Schatten в 1961 году и выступал с ней в местных танцевальных клубах и ресторанах. Известность пришла в 1964 году, когда коллектив поучаствовал в международном рок-фестивале в Гамбурге. Фариан начал сольную карьеру в 1968 году, она угасла с середины 1970-х.

Позже артист стал заниматься поп-музыкой. Он является автором таких хитов Boney M, как Daddy Cool и Rasputin. Музыкант также основал несколько других поп-проектов, в том числе Far Corporation, Eruption, Precious Wilson, Milli Vanilli и La Bouche.

Фариан считался одним из самых успешных немецких продюсеров на международном уровне в 1970-х и 1980-х годах. При этом музыкальные критики зачастую относились к композитору негативно.

Ранее стало известно о смерти бывшего барабанщика рок-группы Scorpions Джеймса Коттака. Он ушел из жизни в 61 год. Причина смерти не уточнялась.

Композитор, создатель группы Boney M Франк Фариан (настоящее имя - Франц Ройтер) ушел из жизни. Об этом сообщил телеканал NTV.

Германия США Музыка
23 января 2024, 14:28
Экс-продюсер «Грибов» получил российское гражданство
РИА «Новости»
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Продюсер, основатель музыкальных групп Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» и других проектов Юрий Бардаш получил российское гражданство. В своем Telegram-канале он показал новый документ.

Бардаш родился в Алчеевке на территории Луганской Народной Республики. Он показал российский паспорт, сделав снимок на фоне портрета президента Владимира Путина и триколора. Снимок продюсер пописал, процитировав одно из самых известных стихотворений Владимира Маяковского.

«Я достаю из широких штанин…» - написал Бардаш.

Продюсер поддержал специальную военную операцию и переехал в Россию. В интервью «360» он рассказал об отношении к СВО. Бардаш отмечал, что за улыбками Запада скрывается пустота и признавался в любви русской культуре. По его словам, самое главное богатство человека - его родина. Также, как уточнил Бардаш, России приходится отстаивать все русское.

Паспорта Россия Музыка
23 января 2024, 14:11
Повод для шутки Павла Воли. Адвокат Блиновской выразила недоумение по поводу ее отправки в СИЗО
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Изменение меры пресечения блогеру Елене Блиновской было неожиданностью для всех. Об этом «360» рассказала ее адвокат Наталия Сальникова.

Она подтвердила, что Блиновская находится в СИЗО «Печатники».

«По той информации, которую мне дал следователь, да, шестой изолятор. Говорили, что шестой переполнен и, возможно, ее поместят в пятый, но в итоге решили - шестой. Это колоссальная неожиданность для всех», - подчеркнула Сальникова.

Она добавила - когда следствие предъявило отягчающее обвинение по двум новым составам и заявило о намерении срочно обратиться с ходатайством об изменении меры пресечения, «водитель поехал за вещами, потому что вопрос был очевиден».

«На мой взгляд, оснований для такой суровой меры не было никаких. Формальное нарушение, единственная встреча со свидетелем, о котором никто не знал, что это свидетель. <…> У свидетелей нет обязанности уведомлять о том, что они свидетели. Ну представьте себе, сколько людей свидетелей по уголовным делам. Они друг другу говорят: „Слушай, а ты свидетель?“ <…> Знаете, у меня прямо появилось желание какому-нибудь Павлу Воле отправить для очередной юморески», - прокомментировала Наталия Сальникова.

Она добавила, что готовит апелляцию через Мосгорсуд. Обвинение Блиновской предъявили 22 января.

Замоскворецкий суд изменил меру пресечения Блиновской на заключение под стражу до 26 апреля 2024 года.

Мосгорсуд Уголовное дело Суд Блогеры
23 января 2024, 05:27
Долинский рассказал, какая болезнь мучила Андрея Миронова
Global Look Press
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Заслуженный артист России Владимир Долинский рассказал «Аргументам и Фактам», каким в жизни был актер Андрей Миронов, с которым он дружил. Миронов выходил на сцену, преодолевая сильные боли от тяжелой болезни, отметил Долинский.

Актер рассказал, как однажды застал Миронова, когда тот менял окровавленную рубашку между актами спектакля.

«На теле кровоточили язвы, у него был сильнейший фурункулез, он стонал от боли… Но через пять минут он шел играть второй акт, и ни один человек в зале не мог представить, с каким трудом ему дается успех», - поделился Долинский.

Миронов был огромным тружеником и любил свою профессию, в то же время он был очень ранимым и болезненно относился к любой критике.

За красивой историей на экране часто скрывается ненависть на съемочной площадке. Валентин Гафт однажды чуть не придушил молодую актрису Александру Яковлеву на съемках фильма «Чародеи».

Заслуженный артист России Владимир Долинский рассказал «Аргументам и Фактам» , каким в жизни был актер Андрей Миронов, с которым он дружил. Миронов выходил на сцену, преодолевая сильные боли от тяжелой болезни, отметил Долинский.

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