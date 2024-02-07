Стали известны соседки Блиновской по камере в СИЗО

«Елена Блиновская содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседки - доктор наук и кандидат наук», - сообщил собеседник агентства.

По словам источника, все женщины попали в места лишения свободы впервые. Часто соседей по камере подбирают так, чтобы у сокамерников не было конфликтов, пояснил собеседник агентства.

Блиновскую отправили в СИЗО-6 из-за нарушений правил домашнего ареста. В камере «королева марафонов» впала в депрессию и похудела на несколько килограммов. Ранее блогер пребывала в карантинной камере на 20 человек.

Адвокат Наталья Сальникова рассказала «Известиям» , что Блиновской отказали в свиданиях с супругом. Также блогеру запретили звонить родственникам.