07 февраля 2024, 05:10

Стали известны соседки Блиновской по камере в СИЗО

РИА «Новости»
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Сокамерницами блогера Елены Блиновской в московском СИЗО стали две женщины-ученые. Об этом РИА «Новости» рассказал информированный источник.

«Елена Блиновская содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседки - доктор наук и кандидат наук», - сообщил собеседник агентства.

По словам источника, все женщины попали в места лишения свободы впервые. Часто соседей по камере подбирают так, чтобы у сокамерников не было конфликтов, пояснил собеседник агентства.

Блиновскую отправили в СИЗО-6 из-за нарушений правил домашнего ареста. В камере «королева марафонов» впала в депрессию и похудела на несколько килограммов. Ранее блогер пребывала в карантинной камере на 20 человек.

Адвокат Наталья Сальникова рассказала «Известиям» , что Блиновской отказали в свиданиях с супругом. Также блогеру запретили звонить родственникам.

Женщины Блогеры СИЗО Аресты Задержание блогера Елены Блиновской
07 февраля 2024, 00:45
Умерла актриса сериала «Мухтар. Новый след» Елена Сафронова
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Скончалась артистка театра и кино Елена Сафронова. Об этом сообщили на сайте Могилевского областного театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича.

Актриса сыграла роли в сериалах «Мухтар. Новый след» и «Семейный доктор». В театре Сафронову назвали мастером своего дела.

«За 43 года службы в театре Елена Ивановна создала незабываемые яркие образы, практически до последнего дня находясь на сцене», - говорится в некрологе.

Сериалы Кино Театры Актеры
06 февраля 2024, 10:28
Бориса Акунина заочно арестовали в Москве
РИА «Новости»
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В Москве заочно арестовали на два месяца писателя Григория Чхартишвили*, который печатался под псевдонимом Борис Акунин*. Его обвинили в публичном распространении фейков об армии и призывах к терроризму, сообщили суды общей юрисдикции.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы Чхартишвили Григорию Шалвовичу* заочно избран арест на срок два месяца», - сообщила пресс-служба.

Срок ареста начнут отсчитывать с момента экстрадиции или задержания. Борис Акунин* стал фигурантом уголовного дела по двум статьям - 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» и 207.3 УК России «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации».

Писателя внесли в реестр причастных к террористической или экстремистской деятельности , признали иноагентом и объявили в международный розыск. Издательство «АСТ» приостановило выпуск его книг , а в сотрудничавшим с ним издательском доме «Захаров» прошли обыски. Борис Акунин* в разговоре с пранкерами отказался осуждать атаки украинской армии на регионы России.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Уголовное дело Суд Аресты Борис Акунин Иноагенты Писатели
06 февраля 2024, 05:08
НТВ перенес премьеру шоу «Маски» с Киркоровым из-за «голой» вечеринки Ивлеевой
РИА «Новости»
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Телеканал НТВ решил перенести премьеру пятого сезона шоу «Маска» на 18 февраля. Канал запустил промо на сайте с новой датой после скандальной «голой» вечеринки от блогера Анастасии Ивлеевой, на которой побывал певец Филипп Киркоров, снимавшийся в шоу.

Еще неделю назад НТВ сообщил, что зрители смогут посмотреть новый сезон 11 февраля. За несколько дней до этой даты на сайте канала появился анонс с этим числом. Потом промо убрали, а позже выложили новый рекламный снимок с измененным днем.

Ранее агент Димы Билана заявил, что российские знаменитости, которые участвовали в «голой» вечеринке, вернутся на сцену этой весной. По его словам, рэпер Джиган собирается выступить в московском клубе «Заварка» 8 марта. В конце этого же месяца концерты начнутся у вокалистки Лолиты Милявской. Билеты на шоу будут стоить от двух тысяч рублей.

Скандалы Филипп Киркоров Концерты Премьеры Ток-шоу
06 февраля 2024, 04:14
Стало известно об отмене мартовских концертов Орбакайте в России
РИА «Новости»
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Гастрольный тур певицы Кристины Орбакайте, который звезда планировала устроить в марте по городам Сибири, отменили. Об этом заявил организатор концертов Оганнес Тухманян в беседе с РИА «Новости».

«Весь маршрут снялся <…> Нет у нас возможности сейчас провести эти концерты. Мы их проведем в ближайшем будущем. Может, в течение года, может, через год», - заявил он.

Администрация Владивостока не стала отменять концерт певицы. Как отметили власти города, судьба мероприятия ляжет на плечи самих фанатов, которые спокойно могут не пойти на выступление артистки. В мэрии объяснили, что Орбакайте не включали в список иноагентов, а ее репертуар не нарушает законодательства. Билеты на концерт можно приобрести онлайн.

Мероприятие должно пройти 19 марта. Один из пользователей Сети попросил отменить его, а другой юзер назвал вокалистку «предательницей».

Фанаты Концерты Россия Сибирь

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