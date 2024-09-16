Стали известны причины объявления Слепакова иноагентом

Предметом разбирательств в том числе стала музыкальная композиция в исполнении Слепакова* «Колыбельная». В ней речь шла о матери, потерявшей сына, якобы участвовавшего в спецоперации на Украине.

«Тем самым он высмеивает гибнущих российских солдат, принимавших участие в боевых действиях», - отметили в документах.

Также в судебных материалах обратили внимание на композицию «Нет вобле!». Кроме того, Слепаков* опубликовал пост на одном из иностранных порталов, в котором назвал Израиль своей родиной. Выступая в этой стране, он шутил про референдумы в русскоязычном городе.

Семен Слепаков* попал в список иноагентов в апреле 2023 года. Летом его о штрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Позже бывший участник КВН обжаловал в Верховном суде отказ снять с него статус иноагента.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.