Стали известны предварительные результаты осмотра тела певца Евгения Кунгурова

Журналисты выяснили, что на теле не нашли травм, которые могли бы свидетельствовать о насильственной смерти артиста. Источник заявил, что в день случившегося Кунгуров отправил жене сообщение с угрозой наложить на себя руки.

Артиста нашли на Зоологической улице в Пресненском районе Москвы. «360» показал дом , где он умер.

У Кунгурова были проблемы со здоровьем, он наблюдался у частного психиатра. Его жена вызвала экстренные службы после того, как получила сообщение о самоубийстве и не смогла дозвониться до супруга. Вместе со спасателями приехали психологи.

Мужчине диагностировали смешанное тревожное расстройство и глубокую депрессивную фазу, сообщил Telegram-канал Mash. По неподтвержденной информации, он отказался от лекарств в пользу гипноза.