Стали известны подробности состояния здоровья актрисы Натальи Селезневой

«Селезнева экстренно обратилась к медикам с осложнениями из-за ковида», - уточнили авторы публикации.

Однако помощница актрисы Галина рассказала РИА «Новости» , что ничего серьезного у Селезневой нет.

«Наталья Игоревна дома находится. Просто легкая простуда», - заявила она.

Советская и российская актриса театра и кино Наталья Селезнева хорошо известна российскому зрителю как «хорошая девочка Лида» из комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Селезнева получила здание народной артисткой Российской Федерации в 1996 году, была награждена орденами Дружбы и Почета.

Еще одна известная роль Селезневой - жена Шурика в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Артистка рассказала, что фильм стал культовым, потому что его режиссер Леонид Гайдай - гений и точно подобрал артистов.

Народная артистка России Наталья Селезнева обратилась к врачам с жалобами на плохое самочувствие, насморк и кашель. Как сообщил Telegram-канал Shot , у артистки диагностировали острую инфекцию дыхательных путей.