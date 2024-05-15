15 мая 2024, 12:31

Стали известны подробности состояния госпитализированного Николая Носкова

РИА «Новости»
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Певец Николай Носков проходит лечение в московской больнице. У 68-летнего артиста выявили тромбоэмболию на фоне пневмонии, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, у Носкова произошла закупорка легочной артерии. Врачи оценили его состояние как среднетяжелое.

Журналисты уточнили, что у певца развилась дыхательная недостаточность, а также выявили дисбактериоз кишечника.

До этого Носков обратился к медикам с жалобами на сильные боли в правых руке и ноге. Врачи изменили протокол лечения и выписали артисту более сильные лекарства.

Носков попал в больницу 3 мая с воспалением легких. Также артист борется с последствиями инсульта, который он перенес четыре года назад.

Болезни Музыка Москва Шоу-бизнес
15 мая 2024, 12:56
Ксению Собчак сравнили с Мэрилин Монро после фото в черном платье с декольте
РИА «Новости»
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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак поразила поклонников элегантным нарядом. Они даже сравнили звезду с актрисой Мэрилин Монро. Снимок она опубликовала в своих соцсетях.

На прошедшем мероприятии Рив Гош, где певца Диму Билана представили как новое лицо парфюмерного бренда JusBox, 42-летняя ведущая появилась в стильном образе, вдохновленном 60-ми годами прошлого века. Она надела черное макси-платье с декольте, которое гармонично дополнили серьги, золотой браслет, изящная сумочка и туфли на высоком каблуке. Образ завершили макияж с красной помадой и черными стрелками.

Поклонники остались в восторге от вида Собчак, осыпали ее комплиментами и сравнили с голливудской звездой.

«Очень красиво и нежно!», «Шикарная Ксения», «Мэрилин Монро просто», - написали журналистке подписчики.

На это светское мероприятие также пригласили Филиппа Киркорова, Яну Рудковскую, Ольгу Бузову и других звезд. Поп-король также поразил фанатов , появившись на публике седым.

Фото Ксения Собчак Шоу-бизнес
15 мая 2024, 12:49
«Господь отвел». МакSим заявила, что перестала бороться с алкоголизмом
Global Look Press
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Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, перестала бороться с алкоголизмом. В беседе с PeopleTalk она призналась, что в ее жизни уже нет лечения от зависимости.

«Да нет этого лечения. Говорят, что человек сам приходит к такому решению. Я считаю, что меня просто в какой-то момент Господь взял и отвел», - сказала она.

МакSим пояснила, что не раз пыталась избавиться от пагубной привычки в рехабах. Однако, выписавшись из клиники, она вновь и вновь возвращалась к употребления, не продержавшись и пару недель.

Певица отметила, что друзья и близкие отправляли ее даже на ретрит в Кыргызстан.

«Жила на берегу озера Иссык-Куль в юрте, проходила различные практики. Сейчас я стараюсь не упускать ни единой минуты в своей жизни и радоваться всем чудесным моментам, которые происходят каждый день», - объяснила она.

Недавно певице незнакомец передал с курьером драгоценности. По словам артистки, ей стало не по себе от анонимного подарка.

Концерты Алкоголь Музыка Шоу-бизнес
15 мая 2024, 11:29
Киркоров появился на публике седым
Global Look Press
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Народный артист России Филипп Киркоров продолжает экспериментировать с имиджем. На этот раз он вышел в свет с седым каре, соответствующее видео артист разместил в своем Instagram*.

Кадры были сняты во время светского ужина Рив Гош, где представили певца Диму Билана как нового амбассадора парфюмерного бренда JusBox.

На мероприятие Киркоров пришел с седым каре, в брючном костюме с жилеткой, белой рубашке, галстуке и очках.

На вечеринке также заметили Яну Рудковскую, Ксению Собчак, Валерию, Ольгу Бузову, Люсю Чеботину и других представителей шоу-бизнеса.

Ранее Киркоров рассказал о съемках в главной роли в полнометражном фильме. Работа над лентой начнется летом.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Филипп Киркоров Музыка Шоу-бизнес
15 мая 2024, 11:09
Актриса из «Постучись в мою дверь» подала заявление на жену партнера по сериалу
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Актриса Лиана Гриба, известная по роли в сериале «Постучись в мою дверь», отвергла обвинения в нападении на супругу «русского Серкана Болата» Никиты Волкова и подала на нее ответное заявление в полицию. Об этом она сообщила в своем Instagram*.

Девушка рассказала свою версию конфликта, случившемся в декабре 2023 года между ней и супругой Волкова Еленой Еременко. По словам актрисы, она не проявляла агрессии и не была инициатором драки, а лишь защищалась.

«Официально заявляю: я не нападала на Елену. Не наносила ей повреждения, описанные в заявлении. Не становилась зачинщицей стычки. Моя позиция была оборонительная», - написала Гриба.

Актриса добавила, что дело было закрыто еще зимой. Вместе с адвокатом она подала заявление в полицию. Гриба также подчеркнула, что обвинения в ревности в ее адрес не имеют оснований. В день происшествия она вместе с женихом, актером Артемом Губиным, подала заявление в ЗАГС.

По информации Telegram-канала Shot, скандал произошел на вечеринке, организованной в честь завершения первой половины съемок сериала «Постучись в мою дверь». Гриба утверждала, что между ней и Волковым возникли реальные чувства. После колкой шутки его жены она облила соперницу вином и избила ее. Еременко госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

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