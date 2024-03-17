Стали известны подробности последних дней жизни Ширвиндта

По его словам, коллеги знали о плохом самочувствии Ширвиндта, но все равно готовилось к его 90-летию.

«Все готовились к его юбилею. Даже выбрали ему подарки. Для нас его уход - это шок», - сказал собеседник издания.

Житинкин отметил, что Ширвиндт умел ладить со студентами и они даже стреляли у него деньги. На сцене режиссер отдавался полностью и каждый раз уходил с нее в мокрых от пота рубашках.

О смерти Александра Ширвиндта стало известно 15 марта. Актеру было 89 лет, до очередного юбилея он не дожил четыре месяца.

Прощание с народным артистом России состоится в театре Сатиры в понедельник, 18 марта.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования близким актера и назвал его настоящей легендой.