Стали известны подробности последнего вечера умершего шоумена Красилова

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Появились подробности вечера накануне смерти актера. Красилов посетил светское мероприятие - премьеру комедии «Новогодний ол инклюзив» в кинотеатре «Октябрь». В тот день у шоумена был выходной.

«По словам очевидцев, Пухляш как обычно был весел, много шутил, с удовольствием раздавал интервью», - уточнил канал.

После показа фильма Красилов почувствовал себя плохо и решил уехать домой. Потом он перестал выходить на связь, его директор забил тревогу.

В понедельник, 18 декабря, к молодому человеку приехал работодатель, однако дверь никто не открыл. В итоге ее выломали сотрудники МЧС. Тело артиста обнаружили без признаков жизни.

По предварительной информации, у актера случился сердечный приступ. Точную причину смерти установят в результате предстоящей судмедэкспертизы. Дмитрию Красилову было 29 лет.