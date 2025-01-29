Стали известны новые подробности гибели Лены Миро

В карточке по автомобильным авариям города Боулдер, в котором жила Миро, сказано, что ДТП произошло 22 февраля 2024 года в 03:22 по местному времени. За рулем машины находился 42-летний водитель. Пол не уточняется.

Причиной аварии в базе указали «нарушенное сознание». Автомобиль, которым, предположительно, управляла Миро, врезался в разделительную полосу и снес дорожный знак. Водителю предъявили обвинения в вождении в нетрезвом виде и хранении кетамина.

Первые подробности о смерти Елены Миро появились в апреле 2024 года. Источники утверждали, что блогер попала в ДТП в США, после чего впала в кому. Спустя время она скончалась.

Накануне в СМИ обнародовали официальное подтверждение кончины Лены Миро. В Белгородской области, на родине блогера, открыли наследственное дело. Ее муж Ричард Прайд Хьюз также подтвердил смерть супруги.