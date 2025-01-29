29 января 2025, 22:09

Стали известны новые подробности гибели Лены Миро

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Блогер Лена Миро скончалась в апреле 2024 года в США. Причиной ее смерти могла стать автомобильная авария. Такая информация из открытой базы данных Traffic Serious Bodily Injury/Fatal Crash Dashboard стала расходиться по соцсетям.

В карточке по автомобильным авариям города Боулдер, в котором жила Миро, сказано, что ДТП произошло 22 февраля 2024 года в 03:22 по местному времени. За рулем машины находился 42-летний водитель. Пол не уточняется.

Причиной аварии в базе указали «нарушенное сознание». Автомобиль, которым, предположительно, управляла Миро, врезался в разделительную полосу и снес дорожный знак. Водителю предъявили обвинения в вождении в нетрезвом виде и хранении кетамина.

Первые подробности о смерти Елены Миро появились в апреле 2024 года. Источники утверждали, что блогер попала в ДТП в США, после чего впала в кому. Спустя время она скончалась.

Накануне в СМИ обнародовали официальное подтверждение кончины Лены Миро. В Белгородской области, на родине блогера, открыли наследственное дело. Ее муж Ричард Прайд Хьюз также подтвердил смерть супруги.

США ДТП Блогеры
29 января 2025, 21:10
Илон Маск стал номинантом на Нобелевскую премию мира
Unsplash
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Норвежский Нобелевский институт утвердил кандидатуру миллиардера Илона Маска на премию мира. Выдвинувший его депутат Европарламента Бранко Гримс сообщил об этом в соцсети X.

Он опубликовал ответное письмо оргкомитета с подтверждением выдвижения кандидатуры на Нобелевскую премию мира 2025 года. Гримс поблагодарил всех, кто помог подать заявку.

«Предложение о том, что господин Илон Маск за его последовательную поддержку основополагающего права человека на свободу слова и, таким образом, мира, получит Нобелевскую премию мира 2025 года, было успешно представлено сегодня», - объявил он.

В 2022 году Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов. До сделки он часто критиковал предыдущее руководство за блокировку консерваторов , жесткую цензуру и нежелание реализовать потенциал популярной платформы. После вступления в права бизнесмен переименовал соцсеть в X, изменил правила публикации контента и выхода рекламы.

Twitter Илон Маск Нобелевские премии
29 января 2025, 19:40
Канье Уэст сел на жесткую диету ради спасения брака
Global Look Press
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Американский рэпер Канье Уэсту сел на жесткую диету ради сохранения брака. Такой ультиматум ему поставила жена Бьянка Цензори, сообщило издание RadarOnline.

Отмечается, что скорректировать питание 47-летнего музыканта заставила его жена - дизайнер Бьянка Цензори По словам инсайдера, 30-летняя австралийка выразил свое возмущение из-за внешнего вида супруга. В ходе разговора она заявила, что-если рэпер не приведет себя в форму, то она уйдет от него.

«Уэст не удовлетворял жену и в постели, несмотря на ее откровенные наряды и браваду», - отметил собеседник издания.

Теперь рэпер морит себя голодом, чтобы вновь понравиться возлюбленной. Такой поступок стал для Бьянки Цензори доказательством того, что муж по-настоящему боится ее потерять.

Ранее Канье Уэст признался, что хотел бы переспать с матерью Цензори. По слухам, женщина понравилась рэперу еще до женитьбы с Бьянкой.

Диеты Брак Канье Уэст Бьянка Цензори
29 января 2025, 17:49
Лолита обратится в СК с жалобой на срывающих концерты общественников
РИА «Новости»
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Столкнувшаяся с массовой отменой концертов по требованиям активистов певица Лолита Милявская объявила о подготовке обращения в Следственный комитет. В комментарии РИА «Новости» она заявила, что сейчас собирает все полученные от общественников сообщения, чтобы приложить к жалобе.

Певица подчеркнула, что уже набрала достаточное количество материала, чтобы показать истинное лицо тех, кто выдает себя за общественных деятелей.

«Кажется, что это нелюди. <...> Они еще и препятствуют возврату денег за билеты зрителям. Но мы должны это выдержать», - заявила Лолита.

Артистка представила агентству примеры сообщений, которые общественники тиражируют в социальных сетях. Авторы, не стесняясь вы выражениях, оскорбляли певицу, а ее выступления сравнивали с шабашами. Также общественники призвали всех своих сторонников противостоять выступлениям певицы.

В среду, 29 января, Лолита Милявская объявила, что ее концерты в Кемерове и Новокузнецке отменили после отказа площадок.

По словам артистки, владельцы залов объяснили свое решение сломанными камерами, поврежденными кабелями, а также окончанием срока паспортов безопасности. Певица рекомендовала поклонникам обходить площадки стороной, если они не могут оперативно решить технические проблемы.

Концерты Лолита Милявская Следственный комитет России
29 января 2025, 02:30
Сати Казанова устроила скандал в аэропорту из-за трехмесячной дочери
РИА «Новости»
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Певица Сати Казанова не сдержала эмоций и закатила скандал из-за плохого отношения работников аэропорта в Стамбуле. Бывшая участница группы «Фабрика» рассказала об этом на своей странице в Instagram*.

По словам артистки, она летела в Италию с супругом и новорожденной дочерью, однако при пересадке семья чуть не опоздала на свой рейс.

«Мы как идиоты бежали в другой конец аэропорта! Нам никто не предложил помощь», - рассказала она.

Казанова отметила, что они с мужем подошли к нескольким ребятам на гольфкарах и просили их подвезти. Однако их просьбу проигнорировали.

Певица призналась, что из-за этой ситуации она «не стеснялась в выражениях». Супруг Казановой смог в последний момент задержать вылет, однако отношение сотрудников аэропорта возмутило его жену.

Казанова впервые стала матерью в 41 год. В октябре 2024 года она родила дочь. Муж певицы присутствовал при родах.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Скандалы Сати Казанова Артисты

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