Стали известны имена «счастливчиков», которым повезло не прийти на вечеринку Ивлеевой

Всего было разослано около 450 приглашений. Проигнорировали вечеринку Тимати, Feduk и Big Baby Tape, Тина Канделаки, Светлана Бондарчук, Михаил Друян, Feduk и Big Baby Tape, Zivert и Moneyken, Нюша, Настя Самбурская, Филипп Янковский и Яна Рудковская. Также среди гостей не было приглашенных Инстасамки и Scally Milano.

Среди приглашенных также были блогеры-миллионники Ксения Бородина, Дилара Зинатуллина, Карина Карамбейби, Саша Спилберг, а также менее раскрученные блогеры, в том числе Наталья Архангельская. Пока неизвестно, принимали ли они участие в скандальной вечеринке.

На вечеринку в ночном клубе «Мутабор» блогер Настя Ивлеева пригласила «весь свет», однако многим повезло не прийти на тусовку, которая вылилась в скандал всероссийского масштаба. По данным Telegram-канала Baza , от посещения вечеринки отказались Тина Канделаки, Яна Рудковская и еще ряд «счастливчиков».